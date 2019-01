¿Reciclaje o repetición? La polémica que envuelve al Carnaval del País

La edición 2019 arrancó con un debate caliente. ¿Hubo reciclaje de materiales en la comparsa 2019, o se volvieron a usar estructuras del 2018? El límite es muy delgado y deberá ser definido por quienes toman las decisiones en la fiesta más importante de la ciudad. Su director, Leo Rosviar, aseguró que reciclar fue decisión suya.

Mónica Farabello

La polémica comenzó luego de la primera noche: ¿Ará Yeví repitió o recicló? Bajo esa pregunta transcurrió la primera semana carnavalera en Gualeguaychú. Muchos comenzaron a revisar los reglamentos para determinar si la comparsa bicampeona incumplía con alguno de los puntos estipulados.

Por otra parte, a través de un comunicado anónimo, un grupo de supuestos carnavaleros pidieron sanciones para Ará Yeví.

El escrito fue titulado: “Carta abierta de integrantes, trabajadores y fanáticos de las cinco comparsas a la Comisión del Carnaval del País”. A través de este comunicado viral explicaron que “el hecho que ha generado malestar y descontento es la reutilización prácticamente idéntica de distintos trajes y carros realizada por la comparsa Ará Yeví en la presente edición del carnaval del país. Sin embargo, luego de leer el reglamento donde no se encuentra establecido el accionar en la repetición de vestuario, solo nos enfocaremos en los carros de apertura y cierre de dicha comparsa”.

En este punto, aclararon que “todos somos conscientes de las problemáticas económicas que atravesó el país durante el año 2018 y de las enormes cifras que involucra poner a competir una comparsa, sin embargo creemos que no es la manera, ya que más allá del descontento que puedan surgir entre comparsas, esto le resta calidad a un espectáculo del que todos desde nuestro lugar formamos parte activa y queremos ver crecer”.

“El hecho de ver por tercer año consecutivo la torre de plataformas giratorias desfilando en el circuito resulta reiterativo y casi ofensivo para todos los que formamos parte de esta fiesta. Sin dudas es un logro muy grande de ingeniería poner tamaña estructura en movimiento sobre un chasis móvil con gente saltando, pero tal repetición constante aburre y no representa la capacidad creativa y constructiva que sabemos que la comparsa tiene de sobra. Sin embargo este carro tiene determinadas modificaciones de diseño que la diferencian de lo presentado en años anteriores”, sostuvieron.

También resaltaron que “el carro que cierra la comparsa, la representación es idéntica a la realizada en la edición 2018, acción que no demuestra en lo más mínimo el compromiso de la comparsa ni está a la altura del carnaval”.

“Fue mi decisión”

ElDía conversó con el director de la comparsa, Leo Roviar, que este año salió a buscar el tricampeonato del Carnaval del País.

Explicó que todo surgió de una decisión pura y exclusivamente de él con el objetivo de acelerar tiempos y presentar una comparsa terminada en la primera noche.

En este sentido, aseguró que nadie del Club ni de la comparsa le hicieron una bajada de línea por cuestiones económicas. “Si así fuese no tendría ningún problema en decirle, pero no fue así. Esto lo decidí yo mucho antes de la corrida del dólar, y finalmente terminó siendo un acierto para la economía del Tiro Federal. Nosotros no incumplimos el reglamento porque todo está reciclado y hemos puesto mucho trabajo en esta comparsa”, dijo Rosviar a ElDía.

“En la época en la que yo decido reciclar, no sabíamos qué iba a pasar con el país. Pero en definitiva creo que fue un acierto, siempre respetando el reglamento que dice que se puede reciclar una carroza”, sostuvo.

Luego Rosviar agregó: “Salvo el centro de la carroza verde, se cambió entera. Son raíces, no son piedras”, explicó sobre la alegoría de la polémica.

“Hay muchas, muchas escuadras que están recicladas, lo que pasa es que no se han dado cuenta”, concluyó Rosviar.

¿Qué dice el reglamento?

El reglamento actualizado al 2019 manifiesta que cada comparsa deberá contar con cuatro carrozas. En una de ellas se podrán reutilizar estructuras y/o elementos antes usados de tal manera que se transformen en un elemento diferente y producto de esta transformación no pueda ser reconocida su forma anterior.

Es decir, el reciclaje se podrá observar sólo en una y no en las cuatro, y además, deberá ser disimulado al extremo el reciclado para que no sea reconocido.

De incumplirse este punto, la comparsa podría ser penalizada con una quita de puntos.

En cuanto a los trajes generales, el reglamento apunta que “los integrantes generales de la comparsa serán aquellos que vistan trajes típicos de carnaval con libertad creativa que caracteriza al carnaval de Gualeguaychú, dentro de los que se contabilizan los pertenecientes a la batucada, a la orquesta musical y a los tradicionales del Carnaval”.

En cuanto a las alas estandarizadas, también se dan algunas especificaciones, aunque nada apuntan sobre la reiteración o reciclaje.