Redoblan la apuesta del paseo peatonal: Proyectan dos nuevas jornadas en febrero

Si la del domingo cumple las expectativas de los organizadores es muy probable que durante este mes la iniciativa se repita en dos oportunidades más. Lo adelantaron a ElDía desde Cero, la directora de Producción, Lorena Arrozogaray, y la gerente del Centro Comercial a Cielo Abierto, Luz Bourlot.

A principio de semana, ElDía dio a conocer algunas posturas críticas de comerciantes de la ciudad que se oponen a la iniciativa desarrollada por primera vez el pasado 22 de diciembre, que constó en hacer peatonal un tramo de 25 de Mayo y Urquiza, más sus transversales, para ofrecer no sólo las propuestas comerciales de los negocios de la zona, sino también variados números artísticos.

La iniciativa fue la primera de relevancia en el corto tiempo que lleva Luz Bourlot como gerente del Centro Comercial a Cielo Abierto. Se mostró novedosa y contó con la participación de miles de personas. Fue todo un éxito.

Pero ahora algunos comerciantes cuestionaron la segunda jornada anunciada por la Municipalidad ¿Por qué? Porque a diferencia de la primera, ésta tendrá lugar un domingo, día en que la gran mayoría de los comercios no abren, y por la fecha en que se eligió realizarla, cuando muchos trabajadores aún no han percibido sus salarios.

A esto se refirieron, en ElDía desde Cero, la directora de Producción municipal, Lorena Arrozogaray, y la gerente del Centro Comercial a Cielo Abierto, Luz Bourlot. Y los argumentos fueron contundentes: se trata de una propuesta para una fecha en la que las ventas son bajas, justamente para combatir esa realidad, con el uso de tarjetas de crédito, por ejemplo. “En la semana siguiente naturalmente se dan las ventas”, expresó Arrozogaray en ese sentido.

“En enero las ventas han bajado muchísimo, inclusive los días sábado, algo que no solía suceder. Por eso vimos la posibilidad de ofrecer una alternativa más el domingo, ya que el turista los sábados se brinda al carnaval”, explicó Bourlot. Y, en esta línea, contó: “Cuando empecé a hacer el relevamiento, muchos comerciantes me trasmitieron la intención de empezar a abrir los domingos, pero no en soledad, por un temor lógico. Y después me encontré con que todos expresaban lo mismo sin saberlo entre ellos”.

Según las entrevistadas, las críticas son muy minoritarias, y “probablemente” provienen de los comerciantes que tienen una mayor cantidad de empleados, justamente por los costos que les implica abrir un domingo. Pero, sin intenciones de confrontación, aclararon que la participación es opcional, “nadie es está obligado, en lo absoluto”.

“Nos parece una propuesta interesante comenzar a abrir los domingo, siendo que Gualeguaychú quiere apostar al turismo, que justamente llega los fin de semanas mayormente. Estamos en temporada alta, crear una nueva propuesta me parece súper válido. Es algo que pasa en muchas ciudades turísticas”, expresó Arrozogaray.

“La flexibilidad es un punto a tener en cuenta en una iniciativa nueva, en una ciudad que está queriendo hacer un cambio cultural, y como todo cambio cultural genera la resistencia de algunos sectores, de algunas personas, gracias a Dios todos tenemos diferentes posturas y creo que está bien que así sea. Por eso la flexibilidad para quien pueda y quiera abrir, la idea es que esto sume”, indicó, por su parte, Bourlot, quien adelantó que la propuesta será sostenida en el tiempo.

Serán 15 las cuadras que se convertirán en peatonal el próximo domingo, de 18 a 22. En tanto que los gastos generados por dicho evento, en el que habrá, más allá de las ofertas comerciales, números artísticos de todo tipo, serán asumidos en forma conjunta por el Municipio y los privados.

Por último, Bourlot contó que junto al sector que conforma el Centro Comercial a Cielo Abierto ya tienen programada una serie de actividades hasta junio. “Para las fechas comerciales, como puede ser el día de la Mujer y San Valentín, o el fin de semana del Carnaval, cunado las vidrieras se van a ornamentar con el vestuario del espectáculo, estamos preparando una serie de medidas atractivas con cada comercio. Esto recién empieza”, adelantó la gerente, quien además sostuvo que la idea es repetir durante todo el año iniciativas como la del domingo próximo. Y “si el domingo todo sale bien, muy probablemente se repetirá en dos oportunidades más”, adelantaron las entrevistadas.