Renunció el abogado del “Pity”: por su estado deplorable, se duerme cuando le hablan del caso

Se trata de Sebastián Queijeiro, quien había revelado los problemas de abstinencia del cantante detenido en el pabellón psiquiátrico de Ezeiza.

Cristian “Pity” Álvarez fue trasladado el jueves al pabellón psiquiátrico del penal de Ezeiza, luego de haberse negado a declarar en el marco de la causa en que se lo acusa de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” por el crimen de Cristian Díaz (36), un ex vecino del barrio Samoré, quien fue asesinado de cuatro balazos. “Yo fui el que disparó, yo lo maté”, había declarado el músico ante los medios.

Pero mientras permanece detenido, su abogado, Sebastián Quijeiro decidió renunciar al caso y a la defensa del cantante de Intoxicados.”Trabajé con él cuatro años en todos los temas; pero ahora estaba en un estado deplorable”, relató el letrado antes de dar un paso al costado. De esta manera, a partir de ahora la representación de Álvarez quedó en manos de un defensor público.

Quijeiro tomó la decisión de renunciar como abogado defensor del cantante después de estar cinco horas con él en el Hospital Penitenciario Central (HPC), el sector especial del penal de Ezeiza donde se encuentra en este momento Álvarez, ya que el letrado había asegurado que “sufre un síndrome de abstinencia fuertísimo y corre riesgo su vida”.

En diálogo con TN, el ahora ex abogado del “Pity” Álvarez aseguró que este lunes lo vio desencajado, descompuesto, deprimido y fuera de sí. “En el estado en el que está no puede firmar ningún papel, no está en condiciones”, explicó. En esa línea, remarcó que se “tiraba de los pelos” y se quedaba dormido mientras intentaba hablarle sobre el caso.

Cristian “Pity” Álvarez se entregó a las 6.45 de la mañana del viernes en la Comisaría N°52 de Villa Lugano, después de permanecer 24 horas prófugo tras asesinar de cuatro balazos a Cristian Díaz, el hombre de 36 años con el que discutió durante la madrugada del jueves. Por ahora, luego de su paso por el hospital, seguirá detenido en el pabellón Prisma de Ezeiza.