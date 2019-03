Riganti sobre su causa en Larroque: “Soy el primer K perseguido por la Justicia”

Lo hizo en ElDía desde Cero. Cuestionó a la actual gestión de gobierno y dijo que el incumplimiento del pago de la totalidad de la obra de las polémicas 14 cuadras “le va a costar muy caro a los larroquenses”. También habló de política, de Cristina, de Pichetto, de Benedetti y hasta de Piaggio.

El jueves, ElDía publicó una nota titulada “El abogado de Riganti pide que se revea la acusación y la Fiscalía quiere ir a juicio”, en la que se detallan los últimos pormenores de la causa que tiene como imputado al ex intendente de Larroque, a tres de sus colaboradores y al empresario de OIC S.A., de Paraná.

El actual diputado provincial, que está imputado de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, pasó por ElDía desde Cero. Habló de la acusación de sobreprecios, del avance de la casusa y, fiel a su estilo, no le esquivó a la cuestión política.

En principio aclaró que se trató de una obra de “1600 metros, perteneciente al Plan Más Cerca” para la construcción de 14 cuadras de asfaltado. Y no tardó en cuestionar a la actual gestión de Cambiemos por la devolución de la plata al gobierno nacional, “eso le va a costar caro a los larroquenses, porque le empresa quiere cobrar lo que no cobró”.

“La empresa está pidiendo un resarcimiento de 40 millones, es una fortuna para Larroque”, se quejó en este sentido. Y explicó que durante su gobierno se le pagaron 8 millones de pesos a la empresa OIC, pero que nunca se le abonó el resto, que completaba los 21 millones 600 mil pesos, correspondientes al Plan Más Cerca.

Entre otras cosas, a Riganti se le critica haber convocado a empresas de fuera de Larroque para realizar las obras. A lo que respondió con un ejemplo actual: “Ahora (la gestión) tiene que hacer un asfalto de siete cuadras. Llamaron dos veces a licitación porque no se presentaba nadie, porque los montos con los que ellos pretenden hacerla son imposibles. Se la adjudican a una empresa de 10 millones de pesos más un ajuste (que tiene que ver con los valores) de la construcción. Pero lo curioso es que esta empresa se dedica a hacer movimientos de suelo, cordones cuneta, eventualmente, o alcantarillas. No tiene historial de asfalto, ni equipos para hacerlo”.

“Nosotros llamamos a una empresa (de Paraná) para hacer eso. Y ellos fabrican una empresa local para justificar una obra que ni empezó y, en lo personal, creo que no se va a hacer”, disparó.

La casusa

Con respecto al avance de la causa, dijo que el fiscal Sergio Rondoni Caffa “se apuró a elevarla a juicio, y sin los abogados presentes”. Porque a sus opositores políticos de Cambiemos “electoralmente les servía tenernos sentados en el juicio ahora”, por eso “manejaron los tiempos”, denunció el diputado justicialista.

“La Cámara de apelaciones le marcó varios errores en el procedimiento”, destacó en este sentido. Y defendió el hecho de que “la obra pasó por todas las auditoría –no menos de 15 firmas, según el propio legislador–, para ser aprobada. Pero la plata viene con el actual intendente, no me la dieron a mí. Y fue el Gobierno Nacional actual el que autorizó la llegada de la plata”.

“Nosotros hemos pedido cinco veces el expediente. Y si este expediente fue aprobado por todas las autoridades que debieron aprobarlo, ¿por qué no viene? Ahí está clarito todo y (si se accede al expediente) el tema se caería. Nunca aparece el expediente en el que se fundamenta técnicamente toda la obra”, cuestionó.

La política

Sobre las cuestiones políticas, ratificó su posición de kirchnerista y dijo ser “el primer K perseguido por la Justicia”; defendió a la expresidenta Cristina Fernández, quien “tiene el 30% de los votos, y sin eso el peronismo no puede ganar”, y cuestionó al senador nacional Miguel Ángel Pichetto.

“Pichetto es un impresentable, por eso se bajó” de la precandidatura a Presidente. “La ha hecho muy mal al peronismo”, dijo el exintendente y fue aún más allá: “habría que echarlo del partido”.

Por otro lado, se mostró “convencido” que Gustavo Bordet se impondrá en las próximas elecciones. Y le dedicó una párrafo a Atilio Benedetti, precandidato a Gobernador de Cambiemos.

“Benedetti ya perdió dos veces conmigo”, recordó Riganti, al hacer alusión a las elecciones del 2007, en la que ambos fueron candidatos a la Intendencia, y a la de 2015, en la que el radical “fue candidato a Gobernador y sacó el 48%, mientras que yo saqué el 56%”.

Además, dijo no pensar “del todo igual” con el intendente Martín Piaggio, con quien no tiene buena relación. “Piaggio no me ha escuchado en muchas oportunidades” y “los diálogos que he tenido con él no han tenido buenos resultados”, aseguró, dejando en evidencia claras diferencias con el gualeguaychuense.