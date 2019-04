Rivas dijo que los videos secuestrados en su casa eran “del Chavo y viajes”

Gustavo Rivas volvió a hablar ante los medios en el inicio de la tercera audiencia. Indicó que los videos secuestrados en su casa durante el allanamiento eran “del Chavo y de viajes” y que “había una parte muy minoritaria que podría tener relación con la causa”.

El acusado de corrupción de menores y promoción a la prostitución, definitivamente cambió su postura a como se mostraba durante la etapa investigativa del caso. Ahora se toma licencia para hablar abiertamente de la causa y brinda algunos detalles que no originan problema en el debate.

“Del saco no me van a decir nada. Es mi homenaje a Héctor Massaferro y por añadidura a su nieto Juan Pablo, que salió del infierno y ahora se dedica a sacar gente del infierno”, dijo de forma repentina y sin dar mayores explicaciones, pero en clara alusión a que su sacó color crema no pasara inadvertido.

“Siempre creí en la Justicia y siempre la respete”, agregó luego cuando ElDía le preguntó si estaba enojado por todo lo que está viviendo y el tratamiento de los medios. “No es enojado. Cometí el error de enojarme con algunos en un principio, pero creo que hay que hacerlo más con humor. No hay que creerse que soy un viejo chinchudo, ni tomarse como se tomó al principio de la causa cuando hacia ‘mmmm’ que me mofaba de la Justicia, sino de algunos periodistas, porque parecía una jauría”, explicó.

La tercera audiencia que se realizó ayer, de las doce previstas, no tuvo sobresaltos. Declararon siete personas, que fueron convocados por la Fiscalía como testigos de los hechos llevados a juicio. Afuera, mientras todo se desarrollaba dentro de los Tribunales, Enredada Feminista y la agrupación Rompiendo el Silencio, repudiaban la presencia de Rivas, como lo han hecho desde el comienzo de semana.

Para mañana se ha organizado una convocatoria a una marcha que partirá desde 25 de Mayo y Rocamora a las 18, para manifestarse contra Rivas y los casos de abuso que involucran a menores. “Decidimos hacer esta marcha porque para muchos, que trabajan en el horario de la mañana, es muy complicado acompañar a las víctimas en el juicio y lo hacemos para que las victimas visibilicen cuánta gente los está acompañando”, explicó una de las organizadoras.