Rivas, sobre el material secuestrado en su casa: “son videos de El Chavo”

“Había una parte muy minoritaria que guarda relación con la causa”, aclaró el abogado acusado de corrupción y facilitación a la prostitución de menores sobre el material secuestrado. Aunque aseguró que la mayoría “son videos de El Chavo”.

Gustavo Rivas llegó a las 8.30 al palacio de Tribunales, dialogó con la prensa y se mostró molesto porque no pudo acceder a las identidades de los testigos. Se refirió al material secuestrado en su domicilio, habló del rol de la prensa y hasta se dio espacio para referirse al saco que llevaba puesto.

“Había una parte muy minoritaria que guarda relación con la causa”, aclaró el abogado acusado de corrupción y facilitación a la prostitución de menores. Aunque aseguró que la mayoría “son videos de El Chavo”.

“¿Del saco no me van a decir nada?”, preguntó a los periodistas presentes, en tono risueño, y explicó: “Es mi homenaje a Héctor Massaferro, y también por añadidura a su nieto Juan Pablo, que salió del infierno y ahora se dedica a sacar gente del infierno, ¿saben a lo que me refiero?”, preguntó. Aunque, lamentablemente, no hubo repreguntas al respecto.

Las declaraciones completas de Rivas: