River venció a Palestino y se metió en octavos de final de la Libertadores

River dio un importante paso detrás del sueño del bicampeonato de la Copa Libertadores: derrotó 2-0 a Palestino en Chile y avanzó a los octavos de final. Javier Pinola e Ignacio Fernández convirtieron los goles para el Millonario, en un encuentro válido por el Grupo A de la competencia.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo destrabó el partido con el gol de Pinola, a los 30 minutos de la primera parte. Y, ya cómodo con el resultado, a partir del buen rendimiento de Enzo Pérez y Nacho, justificó el resultado y pudo haberse impuesto por una diferencia mayor.

La mala noticia para River fueron las bajas: Matías Suárez sufrió una lesión en el acromio clavicular, Rafael Santos Borré resultó expulsado y Gonzalo Montiel quedó suspendido por acumulación de amarillas.

En los primeros minutos del partido se dio un juego de presión y contrapresión: los dos equipos buscaron ahogar al adversario, a sabiendas de que tanto Palestino como River apuestan por el juego asociado. A partir del manejo de Enzo Pérez, el Millonario logró superar la asfixia con balones directos a los delanteros y generó un par de aproximaciones, en el contexto de un desarrollo parejo.

Un remate mordido del mendocino y un centro atrás de Suárez que Pratto no logró conectar de lleno fueron los acercamientos más concretos. En el medio, a los 21 minutos, el ex Belgrano debió abandonar el campo con un dolor en el hombro y saltó al campo Rafael Santos Borré.

El partido, entonces, tenía que abrirse a partir de un error o una pelota parada. Y así fue: a los 30 minutos, Ignacio Fernández ejecutó un preciso tiro libre pasado y Javier Pinola, arrojándose en palomita, convirtió el 1-0.

Con la conquista, se afianzó la tarea de Nacho Fernández y el mediocampo de River ganó en aplomo. La visita pudo ampliar a los 38′, luego del centro de Angileri que Borré no consiguió tocar. O a los 46, con el cabezazo franco de Martínez Quarta que pasó junto a un palo. Palestino, en cambio, sólo consiguió inquietar con las incursiones de Ahumada a espaldas del lateral izquierdo. O con la salida en falso de Armani que le otorgó un tiro libre al local en la puerta del área, que Jiménez remató desviado.

River no decidió proteger el resultado, a pesar de que, a los 6 minutos, Luis Jiménez metió zozobra con un remate rasante que pasó cerca del palo derecho de Armani. Gallardo hizo ingresar a Exequiel Palacios, un mediocampista de juego, por uno de marca como Zuculini. Y encontró premio a los 22 minutos: Palacios asistió a Fernández, pero la cesión se fue larga. Sin embargo, el portero González dejó vivo el balón y Nacho aprovechó: 2-0.

El segundo golpe desmoralizó al conjunto chileno; máxime cuando, tres minutos después del gol, Passerini falló una oportunidad inmejorable dentro del área chica (el remate dio en el palo). La importancia se vio reflejada en la expulsión de Julián Fernández, quien le tatuó los tapones de los botines a Enzo Pérez. Con un futbolista más, River se vio más liberado para tocar y llevó el ritmo del juego.