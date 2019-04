Roko cerró la campaña: “Vamos a demostrar que este es el verdadero peronismo”

El precandidato a Intendente de “Juntos por Gualeguaychú”, Jorge Roko, le puso punto final a la larga campaña de cara a las PASO del domingo. Ante un salón repleto de vecinos, familias y militantes, aseguró que encabezará el próximo gobierno local y habló de los proyectos a desarrollar.

La presentación de los precandidatos a concejales que acompañan a la fórmula fue el puntapié del acto que tuvo lugar en el salón del club Unión del Suburbio. Luego, ante un importante marco de vecinos y militantes, Mercedes Pérez, quien ocuparía la Secretaría de Desarrollo Social, dedicó unas cálidas palabras a los presentes. Pera luego dar lugar al discurso de la precandidata a viceintendente María Victoria Dacal.



“Debemos levantar las banderas de Eva y Perón para defender a los más humildes, las bandera de Justicia Social”, expresó Dacal, luego de agradecer el acompañamiento a su familia, a los militantes y a los vecinos durante los meses de campaña.

“Tenemos que luchar por la igualdad de derechos para aquellas personas más necesitadas, igualdad de oportunidades”, remarcó, al tiempo que aseguró que “éste espacio político fue el que más creció en el último tiempo”.

“Nuestra campaña no se termina ahora, como dicen, sigue semanas, años, porque vamos a ganar las PASO y vamos a ganar en junio. Y Juntos por Gualeguaychú va a ser el mejor gobierno de la historia de nuestra ciudad”, aseguró la precandidata ante el cerrado aplauso de los presentes.

El verdadero peronismo

Por su parte, el precandidato a Intendente, Jorge Roko, quien encabezará la propuesta en la interna del Partido Justicialista (PJ) el próximo domingo, fue el encargado de cerrar el acto.

“Somos el espacio que se necesitaba, vamos a demostrar que este es el verdadero peronismo”, exclamó Roko y arrancó la primera gran ovación de la noche.

Durante su discurso, remarcó los pilares de su proyecto de gobierno, poniendo énfasis en la necesidad de “mayor sensibilidad social” para “poder atender a las familias que la están pasando realmente mal, consecuencia del modelo económico nacional”. También dedicó algunos párrafos a ejes como el turismo, la necesidad de generar condiciones para que haya más inversiones y trabajo; la salud –habló de la creación de un centro para la contención y rehabilitación de personas con problemas de adicciones–; la relación con las instituciones de la ciudad y el “vínculo con todos los vecinos, con los que nos voten y con los que no”, porque “nosotros vamos a ser un gobierno realmente abierto y realmente de cara a cada una de las familias de la ciudad”.

“Hace nueve años, cuando me llamaron para que me haga cargo del Hospitalito Baggio lo encontré sin techo, sin personal, con el teléfono cortado por falta de pago, y me puse al hombro esa querida institución. Hoy, nuestro Centro de Salud está dando respuestas a casi toda la geografía de la ciudad y es un orgullo muy grande”, remarcó.

“Quiero agradecer a todos los que hicieron posible que hoy estemos acá. Y quiero decirles a toda la gente que visitamos durante la campaña, que naturalmente muchos están enojados con la política, porque se les prometió y no se les cumplió, que nosotros sí vamos a cumplir, como hicimos siempre”, expresó Roko.