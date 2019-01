Roko presentó a parte de su equipo de trabajo

El precandidato a Intendente de Gualeguaychú por el Partido Justicialista dio a conocer a los primeros integrantes de su equipo de trabajo. Hubo un fuerte respaldo a la gestión y a la candidatura del gobernador Gustavo Bordet. “Hoy empezamos a ponerle nombres y caras a nuestro proyecto de gobierno”, expresó Roko.

Juntos por Gualeguaychú, es el espacio que competirá en las internas del Partido Justicialista (PJ) en abril, muy probablemente contra el intendente Martín Piaggio, quien buscará ser reelecto. Ayer por la noche, ese espacio presentó a parte de su equipo de trabajo. Fue el propio precandidato a intendente Jorge Roko el encargado de dar a conocer a los primeros integrantes de su futuro gabinete. El acto se desarrolló ante un importante número de militantes, vecinos y simpatizantes, y sirvió para esbozar algunos lineamientos de las políticas propuestas para llevar adelante en la ciudad.

Pasadas las 20, el principal referente del espacio peronista que se presentará en las primarias del abril, Jorge Roko, tomó el micrófono y le habló a su gente. “Hoy empezamos a ponerle nombres y caras a nuestro proyecto. Desde el primer día dijimos que nuestra convicción es clara, queremos ser gobierno en Gualeguaychú. Esta presentación tiene por detrás muchas reuniones, horas de trabajo e infinitas charlas. Nos moviliza un profundo compromiso y un gran entusiasmo, somos conscientes de lo que queremos para nuestra ciudad, y estos hombres y mujeres que tienen delante serán algunos de los responsables de llevar adelante una gran transformación”, expresó.

Luego, fue presentando uno por uno a los primeros integrantes de lo que será su equipo de gestión. “Quiero presentarles a la persona que conozco desde hace más años, y con la que me une un importante afecto”, dijo Roko al referirse a la reconocida y querida locutora Mercedes Pérez, quien estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.

Lo mismo hizo con el comisario retirado Miguel Bossi, quien conducirá la Secretaría de Seguridad, una de las primeras propuestas de la plataforma presentada por el espacio peronista. Al respecto, Roko dijo: “Desde la política se subestiman los problemas de seguridad que tienen los gualeguaychuenses, que son más graves de lo que se hace parecer. Nosotros no vamos a esquivar el compromiso, por eso hoy les decimos que vamos a poner en funcionamiento, el primer día de gestión, la Secretaría de Seguridad, con presupuesto y herramientas para combatir este flagelo que tanto mal nos hace”.

Otras de las caras conocidas que acompañaron al candidato fueron las del exintendente de Pueblo General Belgrano, Jacinto Chesini, quien ocupará la secretaría de Gobierno, y la de Juan Carlos Almeida, para la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

“Son personas con muchos años de experiencia, tanto en el sector público como en el privado, por lo que nos pone muy contentos y orgullosos contar con su apoyo, con su compromiso”, indicó Roko, que además enfatizó en la “necesidad de rescatar la figura y la gestión del gobernador Gustavo Bordet”.

“Nosotros no somos un grupo aislado y Gualeguaychú no es una isla. Somos parte de un proyecto mucho más grande, encabezado por el gobernador Gustavo Bordet. A esto hay que decirlo, porque ninguna ciudad de la provincia, ningún departamento, ha dejado de contar con el permanente acompañamiento provincial. De hecho, hay obras que acá se arrogan como propias, que nunca habrían sido posibles si no fuera por las gestiones y el financiamiento de nuestro gobernador”, remarcó.

Por último, el candidato de Juntos por Gualeguaychú presentó al futuro responsable de Salud, el doctor Daniel Choque; a María del Cármen Butallo (Tercera Edad); a Francisco Del Valle (Dirección de Cooperativas), y a Germán Bredle (Deportes).

Luego, se fotografió con los diversos espacios que integran la propuesta –Juventud, Tercera Edad, Rama Femenina–y, antes del cierre, llamó a todos a “redoblar los esfuerzos y trabajar para que el gobierno de Bordet sea reelecto, para ratificar una gestión que ha sabido estar a la altura de las circunstancias en un contexto grave de crisis, y trasmitirle a cada vecino las ideas del gobernador, que en definitiva son las nuestras”, aseguró.