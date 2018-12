Rontaltex incumplió la orden judicial y no permitió ingresar al delegado

En la mañana de hoy, el delegado gremial de los textiles, Gastón Silva, debía reincorporarse a su puesto laboral. Fue el Juzgado Laboral N° 2 quien emitió la orden que incumplió la empresa.

Los hombres a cargo de la seguridad del lugar cerraron la puerta y explicaron que tenían una orden de la Gerencia de la empresa y que no podían permitirle el ingreso al obrero despedido.

El abogado Andrés Ocampo acompañó a Silva a su lugar de trabajo para constatar el incumplimiento de la medida para luego realizar una exposición con lo sucedido.

“Están incumpliendo una orden judicial”, advirtió el letrado. Ahora, desde la defensa del delegado gremial continuarán con las diligencias pertinentes para que se acate la decisión de la Justicia.

Desde la defensa de los obreros señalaron que “la empresa no sólo violó leyes con jerarquía constitucional al no abonar las indemnizaciones y liquidación final a los despedidos, sino que también violentó la ley de asociaciones sindicales al despedir a un representante de los trabajadores con una impunidad que asusta y que no tiene otro fin que disciplinar a los trabajadores y a los que luchan por defender los derechos laborales”.

En igual sentido, señalaron que “la patronal se aprovecha de la situación económica del resto de los compañeros trabajadores despedidos obligándolos a suscribir por su estado de necesidad ‘acuerdos judiciales’ con quitas por debajo de lo que efectivamente les corresponde por ley, obligándolos a renunciar a derechos y abonando a cuenta gotas las indemnizaciones por despidos”.

“Queda claro que la intención de Rontaltex S.A es ‘disciplinar a la clase obrera’ y doblegar la lucha de los trabajadores”, resaltaron.