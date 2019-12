Rossi y su sensación para este año: "Va a ser un espectáculo superior al de 2019"

“El piso de venta para este año es de 60 mil entradas mayores. Con eso llegamos a cubrir los costos. Pero hay que tener en cuenta que las 60 mil entradas que tenemos que vender deben ser entradas completas, sin descuentos ni nada. Cuando uno ve el Corsódromo lleno, hay por lo menos 3 mil entradas que fueron entregadas de cortesía”, afirmó en declaraciones a El Día desde Cero (FM 104.1).

Si bien el año pasado también había buenas expectativas, pero que al final no se cumplieron, Rossi sostuvo que cree que este año será diferente: “Ojalá que hayamos tocado fondo el verano pasado, y de nuevo, que el clima nos acompañe. Pero independientemente de eso, hemos aprendido mucho los cinco clubes por todo lo vivido los últimos años y sabemos que hay cosas que tenemos que hacer diferentes. Por ejemplo, tenemos que saber bien que no somos súper poderosos, que no podemos pedir que el resto de la sociedad venga atrás de nosotros. Para que la temporada sea buena nos necesitamos entre todos, porque el carnaval necesita de los hoteleros, de las termas, de los gastronómicos y también del Municipio. Necesitamos tirar todos para el mismo lado. Por eso ahora estamos tratando de corregir lo que no hemos hecho bien”, manifestó.

Sin dudas, el regreso del intendente Martín Piaggio a la dirección de una batucada –este año saldrá en Papelitos– oficia de un acercamiento entre el Estado y el Carnaval del País, sin embargo el trabajo en conjunto fue mucho más evidente en la previa de este año: “Se hizo un buen grupo de laburo con el Municipio. Al comienzo, lo único que le manifesté a todos es que digamos de entrada lo que se puede y no se puede. No queríamos tener sorpresas a mitad de camino”.

En este sentido, el uso de la famosa Casa Rosada del Parque de la Estación fue uno de los temas que tenía que quedar en claro desde el principio y consensuar entre ambos una solución. Finalmente, el Municipio decidió que esas instalaciones sean exclusivas del Museo de la Memoria Popular, por lo que el Carnaval del País debió buscar nuevo lugar para servicios como prensa o enfermería.

“Nos ofrecieron la contratación de dos o tres containers de oficina, con aire acondicionado y todas las comodidades, para poder trabajar con todos los servicios que prestábamos en la Casa Rosada. Y una vez que termino la edición 2020, el Intendente se comprometió a construir unas oficinas en el Parque de la Estación para que pueda trabajar el personal del Carnaval del País”, informó en ElDía desde Cero.

Finalmente, Rossi se refirió a la situación económica del país y el escenario dual que genera: “Si tengo que opinar desde el lado personal, esta situación económica claramente nos perjudica, pero si tengo que hablar desde mi rol de Presidente de la Comisión del Carnaval del País, tengo que decir que esto –por la devaluación o el cepo y el dólar turista– nos beneficia. El hecho de que el dólar hace que se dificulte que la gente se vaya del país, nos posicionamos como una opción turística”.

Ará Yeví 2020

La comparsa del Tiro Federal viene de hacer historia luego de conquistar tres años consecutivos el Carnaval del País. Y en la edición 2020 saldrá a revalidar su triunfo y a tratar de seguir escribiendo su leyenda.

“Estuve viendo lo que vamos a sacar a la pista este año y estoy muy conforme. La comparsa está muy bien, las carrozas son impactantes y estoy fascinado con una que hace unos movimientos raros. Y con respecto al vestuario, Leo Rosviar (el director de Ará Yeví), no es de mostrar mucho, pero cuando saca todo quedás siempre impactado. Es un profesional que cuida todos los detalles y está hasta en el más mínimo detalle. Hay muy buen clima en Ará Yeví”, contó entusiasmado.