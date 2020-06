Sabina Melchiori, aislada en el Hotel Embajador: "Esta tarde me dan los resultados"

"En este momento estoy aislada en el Hotel embajador, me realizaron el hisopado ayer por la tarde en el Hospital Centenario, con un montón de recaudos, y después me dijeron que tenía que venir para acá", reveló este jueves en ElDía desde Cero (FM 104.1)

"Yo me fui de casa y les dije a mis nenas 'ya vengo', pensé que me hacía el hisopado y volvía pero no, eso fue un baldazo de agua fría. Podría aislarme ahí pero sería muy engorroso para mis dos nenas y mi marido", expresó Sabina.

Detalló que del Hospital la llevaron al hotel en una ambulancia, pasó por un corredor impermeabilizado y de ahí a la pieza dónde permanece ahora. "Es cómoda, tengo tele y una heladerita, me mandan almuerzo, merienda y cena, me golpean la puerta y me lo dejan en una silla que está afuera", contó, y agregó que "Me dieron un protocolo con todo lo que tengo que hacer, cómo manejarme con el kit de limpieza, con el barbijo; además me piden que me tome la temperatura con el termómetro y les pase una foto".

"Más tarde me llamó la infectóloga a cargo y me dijo que mis resultados van a estar hoy a la tarde", informó la gualeguaychuense, que hasta ahora no ha tenido ningún síntoma.

"Si me da negativo igual tengo que seguir aislada, porque luego me tienen que hacer otro hisopado para estar seguros, porque recién podría estar incubando el virus", explicó.

Sabina Melchiori y Celso Bel Sabina Melchiori y Celso Bel, periodista y camarógrafo de canal 9 Litoral.

Al respecto de su vínculo con Celso Bel, dijo que "estoy en permanente contacto, y me dice que no tiene síntomas; yo me pregunto cuantos casos así habrá, si él no se hubiese atendido hoy estaríamos trabajando". A raíz de esto, opinó que "El virus está entre nosotros sin hacerse notar".

"Salimos a trabajar siempre con barbijo, manteniendo las distancias, rociábamos todo con alcohol, no compartíamos mate, tomábamos todos los recaudos entre nosotros y con los entrevistados", aseguró.

Por último, acerca de las sensaciones que la atraviesan en este momento particular de su vida, Sabina manifestó que "Me asusta más el entorno que dar positivo, yo se que estoy sana y que tengo un sistema inmune fortalecido. Me asusta un poco los demás, creo que es lo que le pasa a la mayoría de las personas, paso de la esperanza a la angustia, si me contagié la pasaré acá y quedaré inmunizada. También pienso que puedo dar negativo, los asintomáticos suelen no contagiar así que está dentro de las posibilidades.

