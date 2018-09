Salvo un dirigente, todo el arco político entrerriano evitó opinar sobre el “escándalo Troncoso”

Dos empleados legislativos denunciaron que el diputado provincial de la UCR se queda con casi el 70 por ciento de sus sueldos para financiar sus movimientos políticos y personales. Gran parte de todo el arco político entrerriano evitó pronunciarse al respecto, excepto el radical Darío Carraza.

Según pudo determinar el programa Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral), el diputado provincial de la Unión Cívica Radical y ex intendente de Maciá Ricardo Troncoso fue denunciado por dos empleados que afirmaron que desde 2015 el legislador les exige que le den casi el 70 por ciento de sus haberes para derivar los fondos a sus movimientos políticos y personales.

El mecanismo es instrumentado por Troncoso con diez contratados, muchos de los cuales no pisaron nunca la Cámara de Diputados, pero sirven a los fines del legislador oriundo de Maciá. Troncoso, ex intendente de su ciudad, ex diputado montielista y allegado al ex gobernador Sergio Urribarri, incluso les falsificaba las firmas a los destinatarios de los cheques que maneja el presidente de la Cámara de Diputados y que nunca controla como debiera el Tribunal de Cuentas.

ElDía intentó contactar con los referentes de la política provincial de todos los partidos, sin embargo casi todos se excusaron y evitaron opinar sobre la denuncia contra el diputado provincial.

El único que aceptó hablar fue el referente histórico de la Unión Cívica Radical (UCR) en Gualeguaychú Darío Carraza, quien sostuvo que “hoy la justicia funciona y todas las denuncias deben ser investigadas y resueltas por el poder judicial con independencia”.

Por su parte, tanto los prensas del Senador nacional del FPV Pedro Guillermo Guastavino y su par en Diputados Juan José Bahillo afirmaron que no podían declarar porque estaban en Paraná, mientras que el intendente Martín Piaggio sostuvo que prefería no hablar.

Y los dirigentes que no respondieron a los mensajes enviados por este medio fueron: el intendente de Pueblo Belgrano Mauricio Davico (Cambiemos); los Senadores nacionales Sigrid Kunath (FPV) y Alfredo de Angeli (Cambiemos); el Diputado nacional Atilio Benedetti (Cambiemos); los Senadores provinciales Nicolás Mattiauda, Raymundo A Kisser (Cambiemos) y Ángel Giano (FPV); la diputada provincial Leticia Angerosa (FPV) y el precandidato a intendente de Gualeguaychú por Cambiemos Javier Melchiori.