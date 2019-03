San Antonio retirará esta noche la camiseta 20 de Manu Ginóbili

Los Spurs retirarán este jueves la camiseta número 20 del bahiense, que quedará por siempre colgada en lo más alto del AT&T Center. Será una fiesta en su honor, con presencia argentina y muchas emociones.

Será el broche de oro a una carrera soñada. Este jueves, antes, durante y luego del partido ante Cleveland Cavaliers, San Antonio le dedicará una noche a Emanuel Ginóbili. Su ya legendaria número 20 quedará por siempre en lo alto del AT&T Center, la casa de los Spurs, en compañía de apenas otras ocho camisetas más.

La fiesta está organizada de principio a fin. Los únicos detalles que aún no se definieron fueron lo que puedan hacer algunos de sus ex compañeros durante el partido y las reacciones del bahiense, quien en redes sociales admitió que estaba particularmente sensible en este regreso a San Antonio. “Anoche fuimos a ver a Pink al AT&T Center y lloré!! Parece que mi estado emocional esta semana es delicado”, escribió en su cuenta de Twitter.

Antes del encuentro ante los Cavs, Michelle Leclerq, cantante argentina que vive en Los Angeles, cantará el himno nacional argentino, que será seguido del himno estadounidense, cantado por el dúo conformado por Kelly Willis y Bruce Robison. En todo momento, los más de 18.000 hinchas que llegaron a pagar hasta 5.000 dólares en la reventa por una entrada, tendrán la posibilidad de sacarse fotos con diferentes momentos de los 16 años de carrera de Manu en San Antonio, los trofeos, sus camisetas, etc.

En el entretiempo del partido, integrantes de la Generación Dorada participarán en una mesa redonda en la que hablarán sobre Manu. Luis Scola, Fabricio Oberto (campeón con los Spurs en 2007), Andrés Nocioni, Pablo Prigioni, Alejandro Montecchia y Pepe Sánchez darán detalles de su tiempo compartido con el bahiense e intentarán medir su impacto en el mundo del básquet. La charla será en español, subtitulada en las pantallas del estadio, y será conducida por el periodista Adrián Paenza.

Si hasta entonces Manu pudo contener las lágrimas, algo difícil de imaginar, el final del encuentro lo pondrá a prueba en otro nivel. Primero será su amigo Tim Duncan quien agarre el micrófono. Aunque es un hombre de pocas palabras, el de Islas Vírgenes tiene una relación especial con Manu y todavía está latente el discurso del bahiense cuando el homenaje fue para el ala-pivot. A continuación se espera que hable Tony Parker y el cierre quedará a cargo de Gregg Popovich, su entrenador, mentor y un nombre clave en la carrera de Manu.

Tras eso llegará uno de los momentos cumbre en la historia del deporte argentina. La 20 de Ginóbili empezará a subir de a poco hasta llegar al lugar de su descanso eterno: el techo del AT&T Center, donde se unirá a un selecto grupo compuesto por la 00 de Johnny Moore, la 6 de Avery Johnson, la 12 de Bruce Bowen, la 13 de James Silas, la 21 de Duncan, la 32 de Sean Elliott, la 44 de George Gervin y la 50 de David Robinson.