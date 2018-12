Se bajó Darío Carrazza: “Le dieron la espalda a mi pedido”

El referente de la UCR local informó a través de un comunicado su declinación a la precandidatura a Intendente de Gualeguaychú. Indicó que el Congreso Provincial del Radicalismo le dio la espalda a su pedido de no apoyar a precandidatos de otros partidos, en clara alusión a Javier Melchiori del PRO.

En 2015 fui precandidato a intendente por la UCR dentro de Cambiemos, y tenía la intención de serlo una vez más en 2019.

Sin embargo esta semana el Congreso Provincial de la UCR, máxima expresión de la institucionalidad partidaria, le ha dado la espalda a mi pedido de que las autoridades departamentales se abstengan de apoyar a precandidatos de otros partidos que compitan con los radicales. Esto me determina a desistir de mis posibilidades de postulación el próximo año como precandidato a intendente de Gualeguaychú en las internas de Cambiemos. Es que en nuestra ciudad las autoridades de la UCR Departamental apoyan al candidato del Pro, y ahora tienen el aval del congreso partidario.

Resulta pues que milito en política intentando representar a la UCR, pero me encuentro con que la estructura del partido, hoy por hoy, no me respalda. Esta falta de respaldo me impide prestarme a una puesta en escena, una suerte de parodia de la democracia que pretende encubrir, con poco disimulo, un mercado de intereses ajeno a nuestra filosofía partidaria.

Rescato para siempre las banderas, ideas y valores de la Unión Cívica Radical. Pero debo aceptar que, en el presente, ha ocupado el lugar de esos valores un mercado de favores personales y traiciones que ha diluido la capacidad del partido para tener sus propias posiciones, defender sus principios e incluso aplicar su propia Carta Orgánica -esa que prohíbe a sus autoridades la promoción de candidatos de otras expresiones partidarias-.

El “vale todo” es inadmisible en la Unión Cívica Radical; son expresiones inconciliables y antitéticas.

Agradezco a todas aquellas personas que de una manera u otra me ayudaron hasta hoy. Agradezco a mis correligionarios del Comité del Municipio y a la Juventud Radical que vi formarse en Gualeguaychú con valentía y convicción. Agradezco a los amigos de la agrupación Cambiemos Todos Juntos, en la que tuve la esperanza y posibilidad de realizar mi postulación. Agradezco a los dos concejales del radicalismo por su labor continua y comprometida. Agradezco a mi familia por acompañarme. Agradezco a los periodistas y medios de comunicación que me posibilitaron difundir pensamientos y propuestas. En fin a todos.

En lo personal sigo teniendo fe en el ser humano y en que se pueda cambiar la política, para que no siga siendo la misma porquería de siempre.

Sigo teniendo fe en el legado de Alem y de Yrigoyen, que marcan la misión histórica del radicalismo. Esa misión no tiene nada que ver con los aplaudidores contratados, los mediáticos libretados, los lugareños apócrifos, ni los negociados que perjudican a los afiliados del PAMI. Es una misión de servicio público y no personal.

Mi apoyo continuará disponible desde el lugar en que me encuentre para quienes crean en ese legado y en esa misión histórica del radicalismo, y para quienes aún perteneciendo a otros partidos o siendo independientes los compartan.