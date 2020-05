Tras el anunció del gobernador Gustavo Bordet el lunes por la mañana, mediante el cual confirmó la posibilidad de reabrir la actividad comerciales, mayoristas y minoristas, y los oficios en la provincia, el intendente Martín Piaggio se reunió por la noche de manera virtual con su equipo de gobierno, donde definió que en Gualeguaychú se conformará un comité que evaluará cada actividad en particular para definir en qué momento pueda reabrir sus puertas y, lo más importante, de qué manera hacerlo.

"Queremos seguir muy de cerca cada actividad y estudiarla una por una antes de dar el sí", afirmaron fuentes municipales a ElDía antes de que se firmara el decreto municipal sobre la conformación del comité, que funcionará por primera vez un día más tarde de su conformación, o sea en la mañana del martes 5 de mayo.

El comité para evaluar la reapertura de cada actividad estará conformado por un representante de cada Secretaría de gobierno, un representante del Área de Salud y un representante de cada bloque del Concejo Deliberante.

El objetivo de este grupo de personas y de representantes de varias áreas es armar el protocolo que deberán seguir al pie de la letra los comerciantes y los realizadores de oficios cuando sean autorizados para regresar a la actividad.

“No será una evaluación de casos particulares, sino de sectores: por ejemplo: se analizará el de venta de indumentaria y se verán los pasos que deberán seguir y el protocolo que se aplicará para esa actividad; y así con todas: peluquería, centros de belleza, etc”, informaron a ElDía. Además, el Municipio resaltó “hasta tanto no se anuncie y oficialice, ninguna actividad puede retomar la atención al público”.

Este detalle no es menor, ya que cuando el comité haga la propuesta para un sector, antes de anunciarla elevará la mismas al Comité de Emergencia en Salud (COES) local, no porque su visto bueno sea vinculante sino para que esté informado al respecto y haga las sugerencias que tenga que hacer al respecto.

Aunque aún no se saben en qué momento específico volverá a funcionar cada actividad, sí se sabe los que no regresarán en esta etapa de la cuarentena: el DNU del Gobierno nacional enuncia cuáles aún no están en facultades ni de los gobiernos provinciales ni municipales para excepcionar, y estos son el dictado de clases presenciales en todos los niveles; los eventos públicos y privados, sociales, culturales, recreativos, deportivos y religiosos; los centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurants, bares, gimnasios, clubes y cualquier otro espacio público o privado que implique la concurrencia de personas; además del transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional, e internacional.

“Probablemente los regresos sean medio escalonados, no todos al mismo tiempo. Además seguro que se pedirá que no estén todos los empleados a la vez y en el mismo lugar. Tenemos que medir todos los escenarios y buscar opciones que no afecten la contención del covid-19 en Gualeguaychú”, amplió un miembro que se reunió con Piaggio para decidir la conformación del comité.

“Por la magnitud y el tamaño de Gualeguaychú es imposible habilitar todo de una vez y que todos los sectores juntos vuelvan a la actividad. Sería muy difícil de controlar y, posiblemente, el brote de coronavirus se dispararía en caso de no realizar una reapertura ordenada”, concluyó.