Se conocen las zonas del Torneo Regional Amateur

El Consejo Federal dio a conocer las zonas de un torneo que, antes de empezar, ha tenido muchas bajas. Deportivo y Juventud Urdinarrain comparten grupo, junto a Cerrito y Huracán de Diamante. El torneo dará inicio el 27 de Enero. Otorgará cuatro ascensos a la B Nacional.

En lo que se refiere a los equipos del departamento, Deportivo y Juventud de Urdinarrain, integrarán la zona 2 del Litoral Sur junto a Unión Agrarios Cerrito, equipo al que enfrentarán oportunamente los equipos de Urdinarrain y Huracán de Diamante. Cabe destacar que la uno quedó conformada por Cosmos de Federación y los equipos de Concordia, Santa María de Oro, La Criolla, Unión y Libertad, completándose con Social y Deportivo Achirense de Colón, entidad esta última que tiene su estadio en una zona rural. Estadio en donde hizo su debut, ante Gimnasia de Jujuy, en la B Nacional, Juventud Unida.

La zona litoral sur se completa con equipos de Santa Fe, en donde sobresalen, Tiro Federal de Rosario y Ben Hur de Rafaela. El primero llegó a jugar en la máxima categoría; mientras que el segundo lo hizo en la B Nacional.

Quienes juegan

Equipos del Ex Federal B, Descendidos del Federal A y finalistas del ultimo Federal C que decidieron participar y cumplieron con los requisitos exigidos; Los campeones (y de corresponder subcampeones) de Ligas y Federaciones que hayan homologados sus torneos. Recordamos que Juventud Urdinarrain, en la provincia, ganó el Argentino C, en tanto que Deportivo se quedó con el primer oficial del año liguista y con el provincial de clubes.

Paraná no participa

Aduciendo razones económicas los elencos de la capital provincial desistieron de participar. Sobresale el nombre de Belgrano, entre los ausentes, además de Sportivo Urquiza, uno de los más populares de Paraná, Arsenal y Viale de la ciudad de Paraná Campaña. Otro que no jugará es 25 de Mayo de Victoria. Por su parte Atlético Uruguay, histórico participante de certámenes nacionales de la vecina Concepción del Uruguay, decidió no jugar el certamen.