Se definieron las zonas de la Liga Provincial de Formativas

El sábado se formalizó en Villaguay la inscripción de los equipos que tomarán parte de una nueva edición de la Liga Provincial de Formativas en U13, U15 y U17. Serán 42 los equipos participantes en la presente temporada.

En la reunión llevada a cabo en la sede de AGMER Villaguay, el presidente de Feber, Carlos Álvarez, brindó detalles del formato de competencia, que dará comienzo el primer fin de semana de marzo y se jugará por zonas todos contra todos, luego de las cuales se clasificarán a los mejores ubicados por categoría para las distintas instancias decisivas.

En total serán 42 instituciones participantes en la edición 2019 y respecto del año pasado se sumará el Club Hípico de Concordia –debutante absoluto en la competencia-, mientras que no serán de la partida Sionista, Unión de Crespo, San Martín, Patronato, Quique y Atlético María Grande, todos representativos de la Asociación Paranaense.

La competencia estará compuesta por siete grupos de Primera Fase cuya distribución fue conformada con los clubes que participaron en el 2018, manteniendo el orden de clasificación por ordenamiento deportivo ya estipulado.

La Liga se pondrá en marcha el fin de semana del sábado 2 de marzo. En la Primera Fase se medirán todos contra todos en partidos de ida y vuelta en cada grupo para ubicarse del primero al sexto. Una vez finalizada la instancia inicial se pasará a la etapa de los cuadrangulares o triangulares semifinales.

Asimismo, se confirmó que el torneo de Formativas llevará el nombre de Ogarita Grané, reconocida dirigente de la ciudad, que falleciera en pasado mes de octubre. Ogarita fue presidente de la Asociación de Gualeguaychú por más de cuatro décadas y también formó parte de la Mesa Directiva de la Feber.

LAS ZONAS

Zona A: Neptunia (Gualeguaychú), Juventud Unida (Gualeguaychú), Central Entrerriano (Gualeguaychú), Huracán (Villaguay), ADEV (Villaguay), Social Federación.

Zona B: Rocamora (C. del Uruguay), Zaninetti (C. del Uruguay), Colegio San José (Concordia), BH (Gualeguay), Sportivo San Salvador, Centro Bancario (Gualeguay).

Zona C: Social y Deportivo San José, Racing (Gualeguaychú), Parque Sur (C. del Uruguay), Atlético Villa Elisa, Vélez Sarsfield (Chajarí), Almafuerte (C. del Uruguay), Club Hípico (Concordia).

Zona D: Urquiza (Santa Elena), Progreso (Santa Elena), Independiente (La Paz), Ciclista (Paraná), Paracao (Paraná).

Zona E: Estudiantes (Concordia), Ferrocarril (Concordia), Peñarol (Rosario del Tala), Capuchinos (Concordia), Luis Luciano (Urdinarrain), Sarmiento (Villaguay).

Zona F: Regatas (C. del Uruguay), La Unión (Colón), Parque (Villaguay), Santa Rosa (Chajarí), La Armonía (Colón), Atlético Tala.

Zona G: Estudiantes (Paraná), Rowing (Paraná), Echagüe (Paraná), Olimpia (Paraná), Talleres (Paraná), Recreativo (Paraná).