Se disputó la segunda fecha de la Liga Municipal de Voley

Durante el fin de semana se jugaron los partidos correspondientes a la segunda fecha en Mujeres A y B y en el torneo Masculino.

Por el torneo Femenino en Nivel B, Isleños superó a Unión Voley 2 a 1, Juventus le ganó a Trébol Voley 2 a 0, Deport Black dio cuenta de Isleños 2 a 1, Atlas derrotó a Pescatori B 2 a 0, Deport Black derrotó a Círculo Policial I por 2 a 1, Cerro Porteño superó a Camioneros 2 a 0 y Círculo Policial Gchú venció a Jockey Club 2 a 0.

En Femenino Nivel A, Axion derrotó a Pescatori A 2 a 0, La Garra superó a La Vencedora 2 a 0, Tromba Team dio cuenta de Deportivo Molinari 2 a 0 y en el duelo que reeditó la final de la temporada anterior, CEF Nº 6 venció en tiebreak 2-1 a Sirio Libanés.

Por el torneo masculino, el sábado Sud América derrotó a Isleños 2 a 0, Sirio Libanés dio cuenta de Sporting Ceibas por 2 a 0 y el domingo, Gualeguaychú Voley derrotó a Racing Club 2 a 0.

El próximo fin de semana se disputará una nueva fecha, con la novedad del estreno del Nivel C femenino, que tendrá por el momento a cuatro equipos, que se iniciarán en la competencia de la Liga Municipal, con la idea de sumar nuevos equipos a lo largo de la temporada.

La programación será la siguiente: Sábado: 13.00 Círculo Policial Gchú – Unión Voley (Femenino B); 14.00 CEF N° 6 B – Pescatori C (Femenino C); 15.00 Deportivo Molinari – Axion (Femenino A); 16.00 Treboleras – Jockey Club B (Femenino C); 17.00 Atlético Libertad – La Academia (Femenino B); 18.00 La Vence – Gualeguay Central (Femenino A); 19.00 Circulo Policial I – Atlético Libertad (Femenino B); 20.00 Gualeguay Central – Tromba Team (Femenino A).

Domingo: 11.00 La Academia – Pescatori B (Femenino B); 12.00 Topadoras – Leonas (Femenino A); 13.00 Atlas – Trébol Voley (Femenino B); 14.00 Sud América – Camioneros (Femenino B); 15.00 Leonas – La Vencedora (Femenino A); 16.00 Sirio Libanés – Topadoras (Femenino A); 17.00 La Garra – La Vence (Femenino A); 18.00 CEF N° 6 – Pescatori A (Femenino A); 19.00 Jockey Club -Cerro Porteño (Femenino B). Libre: Juventus.