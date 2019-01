Se realizó el Encuentro Provincial de la Juventud de Unidad Ciudadana Entre Ríos

La actividad se concretó en la Escuela Hogar. Jóvenes de distintas partes de la provincia debatieron y propusieron ideas junto a dirigentes políticos. Estuvo presente Solanas, Baez, Urribarri, entre otros. Gualeguaychú tuvo sus representantes.

El diputado nacional Julio Solanas expresó que “en este encuentro los protagonistas fueron los jóvenes. Los grandes vinimos a acompañar, a escuchar lo que nos dicen los jóvenes en este tiempo. Hay una expresión de rebeldía de ellos, muchos están sin trabajo, muchos ven como sus papás han perdido el empleo. Muchos de ellos nos enseñan el camino que no queremos mirar para otro lado. Este es un espacio absolutamente plural donde entran todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Los jóvenes nos van enseñando el camino”.

En ese sentido, manifestó que “estos espacios no existen en ningún lado de la provincia, son una exigencia de los jóvenes para participar. Estas expresiones también tienen que ver con la discusión de que peronismo queremos. No queremos un PJ que no acompañe, nos dicen claramente que no acompañemos la reforma laboral, que estemos muy prestos a defender los remedios al 100% del PAMI para que se los reintegren a nuestros abuelos. Quieren un PJ que abra posibilidades para las pymes porque son el soporte de la economía de nuestro pueblo y hoy están cerrando. En Victoria cerraron más de 100 comercios”.

“Se viene un año de muchísima preocupación, muy difícil pero de muchísima esperanza, vemos un futuro maravilloso. Este espacio quiere ir a la lucha, organizarnos, pensar una sociedad inclusiva y que además interpele desde los jóvenes a los mayores. Tenemos que decir humildemente que en algunas cuestiones no hemos estado a la altura de los acontecimientos y esa me parece una buena crítica de los jóvenes. Es un camino difícil pero nos preocupa lo que está viviendo nuestro pueblo, que no llega a fin de mes. Nuestro espacio también pide ayuda para construir, va a solicitar a todos los entrerrianos que nos demos una mano para encontrarnos, para transitar el próximo tiempo”, dijo.

Agustina Díaz, ex reina del carnaval del País y parte de la organización Patria Justa, explicó que “estamos muy contentos por la convocatoria que se realizó el día de hoy. La idea fue que la voz de distintos jóvenes de toda la provincia, con toda la diversidad que eso implica, se vea reflejada en este encuentro. Cada ciudad tiene sus desafíos, sus propias características políticas. Nos venimos a encontrar, a debatir, a discutir”.

Asimismo, dijo que “creemos que nuestra provincia necesita protagonizar la discusión política. En ese sentido la convocatoria está hecha desde Unidad Ciudadana Entre Ríos donde participan distintos espacios políticos que seguimos sintiendo una referencia en el peronismo, en el kirchnerismo, que creemos que hay muchos desafíos por delante. Nosotros propiciamos como candidato a gobernador a Julio Solanas. Él escucha nuestras voces e intenta interpretarlas de algún modo”.

Otro gualeguaychuense que tomó el micrófono fue Pablo Fernández. El militante señaló: “Hoy vivimos una jornada cargada de mucha mística y emociones en Paraná, donde tuve la posibilidad de ser unos de los oradores en el acto de la juventud, y mi discurso se profundizó en el eje de la niñez, la familia y la adolescencia, dejando bien planteada, la tremenda realidad que se vive desde el Gobierno Nacional y Provincial, en cuanto a herramientas necesarias para afrontar dicha realidades, comprometiendo al compañero Julio Solanas, que de ser Gobernador de nuestra provincia, que esta temática, sea uno de los ejes necesarios en su gestión de gobierno, como seguro lo soñó en vida, su hermano Raúl Patricio Solanas”.