Se reanuda el juicio a Rivas y se espera la palabra de las víctimas

Hoy, mañana y pasado se realizarán la cuarta, quinta y sexta audiencia del juicio que comenzó la semana pasada. En los primeros tres encuentros se escuchó la declaración del imputado, que negó los hechos y señaló que conoce a la mitad de los que lo acusan.

Hace exactamente una semana, en el primer día de debate, Rivas declaró. La prensa no podía estar presente en la audiencia por una disposición judicial, pero el imputado decidió hablar con los medios. “La declaración mía fue una declaración general, sin referirme particularmente a los hechos y sin responder preguntas”, contestó Rivas a ElDía y señaló que explicó los motivos por los cuales había decidido no declarar anteriormente, en ninguna de las siete ocasiones en que fue llamado por la fiscal Martina Cedrés para defenderse de cada una de las supuestas víctimas que se presentaban a declarar. “No conociendo la identidad de los denunciantes no podía defenderme”.

Opinó que “había tanta truchada e invento y declaraciones falsas que si yo puntualizaba en todo eso terminaba avivando giles y entonces podían ocurrir dos cosas, que esos denunciantes o testigos emprolijaran su declaración o bien que presentaran testigos nuevos con declaraciones ya emprolijadas en base a mis observaciones; entonces opté por callarme la boca y dejar que sigan macaneando”.

“Cuando salió la nota de la revista Análisis y me preguntaban cómo estaba yo decía que me sentía tranquilo, que seguía siendo el mismo, y efectivamente no creo haber cambiado, mantengo mi humor y eso fue lo primero que declaré, incluso un testigo (durante la investigación) declaró que le había llamado la atención mi tranquilidad, porque con semejante balurdo era difícil mantener la calma, incluso gente que me conoce me decía que cualquier otro en mi situación se habría suicidado. Pero yo cuando termine de leer esa nota inicial de Análisis vi que la mayor parte eran todas mentiras”, contó.

Para esta semana se espera que sigan pasando por Tribunales las personas que fueron citadas por el Ministerio Público Fiscal en calidad de testigos y – aunque no se ha informado de forma oficial – es posible que declaren las primeras personas que supuestamente fueron víctimas de Rivas.