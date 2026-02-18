El evento se realizará del 19 al 20 de febrero a partir de las 20 horas, donde está la grua de los Galpones del Puerto.

Se trata de la segunda entrega del festival que reúne a bandas locales y recibe el aporte voluntario “a la gorra” de los espectadores.

Las bandas confirmadas para el jueves 19 de febrero son: Igna Sartoria, Alfa de Amor, Cumbia a Contramano, Toka La Banda.

Mientras tanto, el viernes 19 de febrero, estarán en el escenario del Puerto: The Robadores, Imaginaria, Los Andariegos del Chamamé y Ke Sabor.