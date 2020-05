El paciente se encuentra estable y permanece en observación en un efector público. En tanto, que el otro caso identificado corresponde a la ciudad de Villaguay. Se trata también de un varón joven, y está internado en un efector privado, permanece estable y se está investigando el nexo epidemiológico.

El mismo jueves, se viralizó el video que la pareja del paciente de la ciudad envió a uno de sus grupos de WhatsApp de entrenamiento, ya que se trata de una personal trainer.

La intención de esta nota es confirmar la veracidad del video que circula por miles de teléfonos celulares, ratificar que la paciente se encuentra en buen estado general y que está internada en el Hospital Centenario.

“Hola…nada… disculpen el poco estado”, saluda, con la mitad de la cara tapada por un barbijo y los ojos cargados de lágrimas.

Mi resultado todavía no está, pero dio positivo el de Santi, por lógica yo soy positivo

“Quería decirles que estén tranquilos, que yo me siento bien, sacando la angustia que tengo, por mi mamá, por Carola (hija), todo… ellas están bien, no tienen síntomas y espero que sigan así. Pero me angustia todo el tiempo que voy a pasar sin verlas”, expresa la mujer de 38 años.

“Estoy bien, no tengo síntomas graves, ya nos están medicando, mañana nos están pasando la sonda, así que ahí van los medicamentos más fuertes. Mi resultado todavía no está, pero dio positivo el de Santi, por lógica yo soy positivo”, adelanta la paciente. En este sentido, ElDía consultó con las autoridades sanitarias y hasta el momento no están los resultados de esos estudios.

Corona

“Yo vine muy mal acá (Hospital Centenario), me empezaron a pasar paracetamol y se me pasó todo. No tengo un dolor, no tengo nada, creo que eso nos va a ayudar. Santi está igual, lo único que perdió el olfato y el gusto, después está igual”, indicó, notablemente compungida.

En otro fragmento del video cuenta que el virus es “súper silencioso, como dicen en la tele, es súper traicionero”.

“Estábamos perfecto hasta el día que saltó, y cuando saltó ya está ahí…no hay forma de sacarlo. Y el aislamiento es muy triste, no podemos tener contacto con nadie. Los medicamentos me los pasan por un agujerito”, relata la mujer. “Es muy triste la situación”, agrega.

“Cuídense, es lo único que les digo. No salgan si no necesitan, yo estoy bien”, asegura, antes de despedirse del grupo.