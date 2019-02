Sebastián Bel, ¿volvería a Gualeguaychú para ocuparse del turismo?

El presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo dialogó con ElDía desde Cero sobre los números de la temporada. Además, se refirió a las características del sector en Gualeguaychú. “No he tenido charlas con ninguno”, aseguró sobre la posibilidad de acompañar a alguno de los cuatro candidatos para la intendencia de la ciudad.

Por diversos factores –la crisis económica y las inundaciones, sobre el resto– la temporada ni viene siendo lo que se esperaba en Gualeguaychú.

Finalizada la primera quincena de enero, el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Sebastián Bel, tuvo interesantes consideraciones al respecto.

“En enero a nosotros, en la Cámara Entrerriana de Turismo, nos dio un 55% de ocupación y una merma del 30% para todo el mes de enero. En este promedio están incorporados aquellos complejos que abrieron la primera quincena pero después quedaron bajo el agua por la creciente”, manifestó a ElDía el extitular de Turismo de Gualeguaychú, en la última gestión de Daniel Irigoyen (2003 – 207).

Justamente su experiencia en la ciudad y la consideración que tiene su nombre cada vez que se habla de turismo –de hecho, fue el hombre elegido por el intendente Martín Piaggio, pero “razones personales” le impidieron hacerse cargo del lugar que hoy ocupa Gastón Irazusta–, lo ponen como un posible candidato cada vez que hay elecciones.

Consultado por ello, y teniendo en cuanta que todos los espacios políticos que competirán por la intendencia están presentando a sus equipos, ElDía dese Cero le consultó si ha tenido alguna propuesta al respecto. “No, ninguna”, respondió el técnico en Turismo y consultor de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“No he tenido charlas con ninguno (de los candidatos). Tengo muy buen diálogo con Martín (Piaggio), por diferentes razones, como también lo tengo con Javier Melchiori, por el tema privado. Pero no he tenido ninguna propuesta, ninguna consulta”, aseguró. Y le quitó valor a los trascendidos que, cada tanto, dan vueltas con respecto a su nombre: “siempre se habla, pero tiene que ver más con el folclore nuestro, del sector”, expresó Bel.

Como pasa en la ciudad, desde que ocupa lugares importantes en el sector, en términos provinciales también empiezan a circular rumores sobre posibles acercamientos a los espacios políticos. Por ahora, no hay nada. Y el presidente de la cámara entrerriana asegura sentirse cómo donde está. Habrá que esperar para saber si esto sigue igual tras las elecciones o si el exfuncionario de Gualeguaychú vuelve a ocupar algún cargo público.