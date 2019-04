Según Melchiori “estamos a tiempo de no transformarnos en una ciudad narco”

Javier Melchiori, precandidato a Intendente de Gualeguaychú por Cambiemos, opinó que “este es uno de los problemas más graves de la ciudad oculta, de la Gualeguaychú profunda. La que no sale en las gacetillas municipales”.

Desde el espacio que le disputa la Intendencia a Martín Piaggio, destacaron que en una de las recorridas que realiza Melchiori para conversar con los vecinos y para contarles su propuesta, “lo atendió una señora de unos 50 y tantos años. El diálogo transcurre normalmente entre descripciones de la situación del barrio y las ideas que desde Cambiemos han pensado para las distintas problemáticas. Pero cuando la charla deriva hacia el tema de las drogas, esta madre no puede disimular sus ojos vidriosos y casi de inmediato relata su “maldición”, como ella misma lo describe. La droga domina a su hijo y en el barrio los narcos hacen y deshacen. La historia y el drama, se repiten una vez más”.

“Este es uno de los problemas más graves de la ciudad oculta, de la Gualeguaychú profunda. La que no sale en las gacetillas municipales”, señaló Melchiori.

Para el precandidato de Cambiemos “hay cuestiones que merecen debate e incluso habrá algunas en las que no nos vamos a poner de acuerdo. Pero una política integral respecto de las drogas debe estar en los primeros temas de la agenda de gobierno. En estos tres años no estuvo, pero estamos jugando con fuego. Cada día que pasa es tiempo perdido y si bien la situación es grave, creo que estamos a tiempo de no transformarnos en una ciudad narco”, sostiene.

“Igualmente para que esto comience a revertirse hay que reconocer el problema y encararlo. Y desde Cambiemos, lo hemos marcado como prioritario. Sabemos lo que provoca la desidia, la indiferencia o el temor de un gobierno ante el avance de la droga. Hoy vemos que hay ciudades argentinas que vieron tarde esta problemática y hoy ya es tarde. Gualeguaychú debe reaccionar. Acá no debiera haber ideologías, sólo la búsqueda de la paz social y la defensa de la vida”, asegura.

Para Melchiori, “lo que nos diferencia claramente es que somos parte de un espacio político que ha marcado como nunca antes en la historia la lucha contra la droga como una cuestión de Estado. A diferencia de lo que hizo el kirchnerismo que nunca lo tomó en serio”.

Por último, opina que “el cambio sólo puede venir de quienes entienden la cuestión como grave y no como algo que es parte del paisaje. Unámonos antes de que sea demasiado tarde. Este domingo votemos también por la vida y por un gobierno que entienda que los narcos son enemigos de la comunidad”, finalizó.