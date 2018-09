Seleukos se impuso en el Clásico Primavera en una gran definición

El pensionista del Stud “Don Coco” se impuso en la prueba central superando a Cavallucci por tres cuartos cuerpos. José Bentancourt y Leo Burgos fueron los destacados de la jornada con sendos dobletes.

En una interesante definición, Seleukos terminó superando por tres cuartos cuerpos a Cavallucci, dejando tercero a Stay Near, que no alcanzó a meterse en la definición. El ganador fue llevado a la victoria por el destacado jockey Marcos Monzón, siendo entrenado por Ramón Rios, marcando 1`13”50 para los 1200 metros.

Los destacados de la jornada resultaron los jockeys José Luis Bentancourt y Leo Burgos, quienes visitaron en dos oportunidades la herradura de la victoria, mientras que el entrenador Marcelo Arzuaga se adjudicó un meritorio doblete.

La prueba central fue el Clásico Primavera, que contó con ocho de los diez anotados en partidores, tomando la punta Cavallucci seguido de El Cana, mientras que Stay Near quedaba tercero y por afuera se ubicaba Seleukos.

En mitad del recorrido, Cavallucci mantenía la delantera acosado por Seleukos, quien al ingresar en la recta final, atropelló para superar la línea del líder, adueñándose de la punta y llegando a la definición con buena diferencia.

RESULTADOS GENERALES

Primera Carrera – Premio “Bibliotecas Populares” – Distancia: 1100 metros

1º Sister Star (Jockey: Alexis Allois – 55 kg. Entrenador: Mateo Rivera – Stud: Lucas Norte – Tiempo: 1’09”10 – Ganada por: 1 Cuerpo – Dividendos a Ganador, Imperfecta y Exacta: Vacantes); 2º Grande Guachín; 3º Sormy Jump; 4º Joy Nevizca; 5º Lovely Gold.

Segunda Carrera – Premio “Día del Inmigrante” – Distancia: 1000 metros

1º Candy Corral (Jockey: José Bentancourt – 55 kg. – Entrenador: Julio Paez – Stud: Qukky – Tiempo: 1’01”00 – Ganada por: 4 Cuerpos – Dividendos a Ganador: $ 20 – Imperfecta: $ 50); 2º Vagabundo Jet; 3º Rules of Streap.; 4º Suck Man; 5º Beraja y Hatzlaja.

Tercera Carrera – Premio “Día Nacional Conciencia Ambiental” – Distancia: 500 metros

1º Che Pepo (Jockey: Ramón Antúnez – 57 kg. – Entrenador: Gastón Caamaño – Stud: The lll – Tiempo: 29”00 – Ganada por: 5 Cuerpos – Dividendos a Ganador: $ 20 – Imperfecta: $ 290); 2º Sarita; 3º Casinero; 4º Garúa; 5º Minguito.

Cuarta Carrera – Premio “Domadores Entrerrianos” – Distancia: 1300 metros

1º Forty Farolero (Jockey: José Bentancourt – 57 kg. – Entrenador: Julio Benedetti – Stud: Don Lautaro – Tiempo: 1’21”20 – Ganada por: 1/2 Pescuezo – Dividendos a Ganador: $ 30 – Imperfecta: $ 35); 2º Unpintheair; 3º El Llamarada; 4º Interoceánico; 5º Sad Seattle.

Quinta Carrera – Premio “Día del Estudiante” – Distancia 1000 metros

1º Candy Sun (Jockey: Matías Haller – 55 kg. – Entrenador: Alberto Caballero – Stud: Los Descartados – Tiempo: 1’03”00 – Ganada por: 1 1/2 Cuerpo – Dividendos a Ganador: $ 40 – Imperfecta: $ 45): 2º Filosita; 3º July Rider; 4º Vieja Luna; 5º Raquelucha.

Sexta Carrera – Premio “Fiestas Populares” – Distancia 325 metros

1º Soy de Fierro (Jockey: Leo Burgos – Entrenador: Marcelo Arzuaga – Stud: El Hornero – Ganada por: 3 Cuerpos – Dividendos de Ganador: $ 20 – Exacta: $ 60); 2º Puntero; 3º Envidiada; 4º El Mingo.

Séptima Carrera – Premio “Día del Maestro” – Distancia 500 metros

1º Chamán (Jockey: Gabriel Sánchez – 57 kg. – Entrenador: Carlos Flores – Stud: Galarza – Tiempo: 29”00 – Dividendos a Ganador: $ 20 – Imperfecta: $ 30); 2º Romántico; 3º East Plus; 4º Horizontino; 5º El Banker.

8va.Carrera – Premio “Día Nacional del Caballo” – Distancia: 500 metros

1º Temblor (Jockey: Leo Burgos- 57 kg. – Entrenador: Marcelo Arzuaga – Stud: El Hornero – Tiempo: 28”70 – Ganada por: Pescuezo – Dividendos a Ganador: $ 20 – Exacta: $ 15).

9na. Carrera – Premio “Clásico Primavera” – Distancia: 1200 metros

1º Seleukos (Jockey: Marcos Monzón – Entrenador: Ramón Ríos – Stud: Don Coco – Tiempo: 1’13”50 – Ganada por: 3/4 Cuerpo – Dividendos a Ganador: $ 60); 2º Cavallucci; 3º Stay Near; 4º Emerson Black; 5º El Cana.

10ma. Carrera – Premio “Día Internacional de la Paz” – Distancia 1100 metros

1º Amigazo Holt (Jockey: Ariel Giménez – 57 Kg. – Entrenador: Pedro González – Stud: Lamparita – Tiempo: 1’08”20 – Ganada por: 3 Cuerpos – Dividendos a Ganador: $ 25 – Imperfecta: $ 30); 2º Dueña De Todo; 3º Victory Team; 4º Filosisimo; 5º Pascacio.