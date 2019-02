Si Piaggio es reelecto, Gastón Irazusta quiere seguir al frente de Turismo

Conforme con lo hecho en los primeros años de su gestión, el titular de Turismo se sacó el cassette, tan habitual en los funcionarios públicos, y expresó sus reales intenciones de continuar las políticas desarrolladas en el área. La vuelta del turismo familiar, el fuerte que destacó.

Como cada año, durante el verano en Gualeguaychú se habla de turismo más que de otra cosa. Del Carnaval del País, de los precios de la temporada, del río, de lo que se podría hacer para atenuar los efectos de las cada vez más repetidas inundaciones y de tantos otros temas recurrentes. Todos puntos asociados con el turismo.

Días atrás, una de las pocas voces que públicamente cuestionan algunos lineamientos políticos con respecto al área, apuntó contra la falta de inversión. “Tenemos que invertir mucho más de lo que se invierte en promoción turística”, expresó Marcelo Giachello, presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de la ciudad, entre otras definiciones.

En este sentido, lo hecho hasta ahora pero sobre todo lo que resta hacer en un área tan importante para Gualeguaychú como es la de Turismo, debería interpelar a todos los que aspiran suceder a Martín Piaggio al frente de la intendencia. Aunque, hasta el momento los precandidatos no han mostrado cartas importantes al respecto, más allá de algunos cuestionamientos livianos.

Pero ¿qué pasará en el Concejo Mixto de Turismo si el Intendente es reelecto? Hasta ahora nadie se había animado a aventurar más allá del 2019. Fue el propio Gastón Irazusta, responsable municipal del área, el que habló sobre la posibilidad de continuar al frente de la misma y hasta expresó sus ganas de hacerlo.

¿Si Piaggio es reelecto le gustaría seguir en Turismo? “Sí, venimos con un proyecto que sostuvo una coherencia. Desde el principio de nuestra gestión de gobierno trabajamos con las mesas de diálogo, con la idea del Turismo 365, que justamente planteó la revalorización del turismo familiar, que actualmente es un objetivo encaminado. Contamos con un incremento del 23 por ciento del turismo familiar, pero sin desatender el turismo joven”, expresó en ElDía desde Cero.

“Esto no quiere decir que desatendamos el turismo joven, también trabajamos en atraerlo, pero bajo ciertas condiciones de responsabilidad, de buenas prácticas, para que el turismo no sea depredador de nuestra ciudad, que sea amigable y nos deje rentabilidad, no sólo desde lo económico, sino también desde lo social, lo estructural y lo cultural”, sostuvo.

“Nosotros somos parte de un proyecto que viene desarrollando el Intendente de manera muy transparente, con objetivos trazados de forma muy clara, y en materia turística también así lo hemos planteado”, remarcó Irazusta, y con respeto a lo que viene fue claro: “este año no se llega a un objetivo último y se termina, hay muchos objetivos que se tienen que perseguir permanentemente, con los que estamos muy involucrados”.

“Después veremos qué sucede, si estamos para continuar o no, hoy estamos muy avocados en el día a día, y esperamos transcurrir el 2019 de la forma más armoniosa posible en materia turística”, deslizó el funcionario.