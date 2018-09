Sin avances en el millonario robo a la pinturería Salto Grande

A 48 horas del atraco en el local de la empresa Salto Grande, no han surgido novedades en la investigación. Se esperaban allanamientos u otras diligencias, pero hasta el momento no se ordenó ninguna.

Para los investigadores no hay dudas que se trata de una banda de delincuentes profesionales, que realizan un trabajo de inteligencia notable y que no dejan nada librado al azar, que le permita a la Policía llegar hasta ellos.

El robo de un millón y medio de pesos en la pinturería demuestra que conocían muy bien cada rincón del comercio. Sabían el lugar preciso donde estaba colocada la caja fuerte, estaban informados sobre el caudal de dinero que guardaba, conocían el punto exacto donde apuntaban los sensores de la alarma, y por supuesto, llevaron el equipamiento necesario para dar el golpe.

Entraron y salieron por un hueco que abrieron en el techo, sin ser detectados por las cámaras de seguridad vecinas. No dejaron rastros. Prácticamente no hay elementos que direccionen la investigación a sospechosos. Incluso se cree que podría tratarse de una banda de delincuentes que no serían de Gualeguaychú.

La fiscal Carolina Costa está a cargo de la investigación y habría solicitado medidas en torno al caso, pero desde el Juzgado de Garantías no concedieron esos allanamientos por considerar que la requisitoria no reunía los elementos suficientes para concederlos.

“Entraron por el techo a un depósito en la planta alta donde estaba la caja fuerte, antigua, empotrada, grande. Vinieron con soplete, serrucho, levantaron la chapa, cortaron unos tirantes, sacaron unas tejas. Vinieron preparaditos con todo. Sopletearon la caja, sacaron el dinero y salieron por el mismo lugar por el que entraron”, resumió Claudio Hojman, el responsable de la firma, pocas horas después de conocer el hecho.

Se presume que en el trabajo de inteligencia previo que realizaron los delincuentes, se aseguraron de acceder al techo de la pinturería, que es el edificio más alto que tiene la manzana, por un lugar en el que no fueran tomados por ninguna cámara de seguridad de ningún vecino. La hipótesis más fuerte que tiene la Policía es que lo hicieron por un garaje o un viejo supermercado, ambos ubicados en calle San Martín.