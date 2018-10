Sin filtro: “Soy la trola de la película de Rodrigo”

Marixa Balli, la exnovia del ídolo cuartetero criticó duramente cómo se ve reflejada su historia de amor en El Potro, lo mejor del amor.

La corta vida de Rodrigo Bueno estuvo repleta de cuarteto, gloria y muchos escándalos. Por eso, era de esperar que la película inspirada en su vida, El Potro, lo mejor del amor, generara polémica. Y así ocurrió.

Invitada a Intrusos, Marixa Balli opinó del filme, que llega a los cines este 4 de octubre bajo la dirección de Lorena Muñoz y el protagónico de Rodrigo Romero. Jimena Barón interpreta a la exnovia del Potro en la historia e, incluso, se reunió con ella antes de comenzar a filmar para poder personificarla mejor.

Pero Balli no se siente a gusto con el resultado final: “Fui sola a verla el viernes y la verdad es que no me siento para nada reflejada, identificada. Si me preguntás qué veo, yo veo a un muchacho que contrata a una chica para un video, a la que la tratan como si fuera nada. En ese momento, yo era la cara del momento. Y ni bien me meten en el ascensor es ‘hola, ¿qué tal?’ y ‘tun, tun, tun’. No hay un diálogo”.

Enojada, la morocha defendió su historia de amor con el cuartetero: “Fue una relación, por más que la gente diga lo que diga, lo importante es lo que vivimos entre los dos y fueron muchas cosas”.

Entonces, Betty Olave, que estaba en comunicación telefónica, acotó: “A Marixa en la película se la trata muy mal”.

Y ella le dio la razón a su exsuegra: “Sí, se me trata mal. Voy a decir una palabra terrible, soy la trola de la película”. Dicho esto, Betty volvió a intervenir para opinar: “Sí, no puede ser que en todo momento le den y le den”.

Marixa insistió y disparó contra Patricia Pacheco, madre de Ramiro, el hijo de Rodrigo que cedió los derechos para hacer la película. “Fue una relación. Pero bueno, hay que entender quiénes cedieron los derechos. Está hecha en base a la gente que cede los derechos. Si Rodrigo estuviera vivo, la película sería completamente distinta”.

“Decí que la vi sola. Es difícil cuando en el fondo muestran parte de tu vida, a pesar de que la película se trata de Rodrigo, y vos no te sentís para nada identificada. Al principio le dije a los productores ‘no me pongan porque me están poniendo porque no les queda otra’, Es más, publicitan el momento del ascensor. La gente realmente está interesada en ver una historia de amor nuestra porque cuando decís Rodrigo lo primero que dice la gente es ‘Marixa Balli’”, agregó.

“Necesitaban el personaje de la manera que sea. Fijate que encima queda rubia… Para mí es una falta de respeto todo”, concluyó Marixa, indignada.