Sin jueces, la Cámara de Casación de Concordia volvió a cero

Cuando la terna para la Cámara de Casación Penal de Concordia parecía ser un tema cerrado, se dio marcha atrás. El nombre del penalista de Paraná caló en la interna del Poder Judicial. Cómo se originó toda la polémica y cuáles fueron los actores de toda esta historia. Las casualidades del caso y el final abrupto de un organismo que deberá esperar para ponerse en marcha.

Todo volvió a foja cero. ¿Qué es esto? No habrá Cámara de Casación Penal en Concordia hasta tanto se concursen los cargos en el Consejo de la Magistratura. Un papelón más de la interna que transita el Poder Judicial de Entre Ríos.

Era la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) la que debía proponer una terna para la integración del organismo. Los nombres que se daban por descontado eran los de Julio Federik, Darío Perroud y Silvina Gallo. Estos dos últimos de Concordia.

Pero hubo una historia previa a esta terna que no se constituirá. La polémica se suscitó cuando apareció el nombre de Guillermo Mulet como candidato para una de las vocalías. El penalista de Paraná reveló tener el visto bueno de vocales luego de la postulación que hiciera explícita el senador radical Raymundo Kisser y el ex precandidato del GEN Rubén Pagliotto. Incluso invocaron el nombre de Rogelio Frigerio, como un apoyo ineludible al momento de le negociación. No es para menos, es el ministro del Interior y jefe político de Cambiemos en Entre Ríos.

En el Poder Ejecutivo hicieron saber su disconformidad con el nombre de Mulet para completar una terna en la que ya tenían lugar Perroud y Martín Corbonell. Éste último, finalmente, se quedó con el premio mayor: reemplazará a Leonor Pañeda en la Sala Civil y Comercial del STJ. Con Mulet fuera de juego y el malestar de sus aliados apareció el nombre de Federik luego de un encuentro que mantuvo con Gustavo Bordet y Rosario Romero. Con la elección de Carbonell para el Superior, la bolilla había caído en Gallo.

Cuando parecía que estaba todo cerrado, otra vez el fantasma de Mulet. Quien lo puso en escena fue el presidente del cuerpo, Emilio Castrillón, quien adelantó que si alguien lo proponía, él lo votaba. Sorpresa: este martes los vocales Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio, un dúo que viene tocando afinado hace ya un tiempo, puso el nombre sobre la mesa. Un vocal amigo inseparable de Jorge Busti, junto a un par propuesto oportunamente por Pagliotto y Esteban Vitor con acuerdo de Gustavo Bordet, propone al denunciante de Sergio Urribarri. Un guión ideal para una trama de conspiraciones. En estas cosas, hay que decirlo, también caben las casualidades. Es precisamente el caso que aquí se presenta.

Claudia Mizawak, la otra integrante de la Sala Penal, fue con la terna que se esperaba que esta semana tenga el visto bueno.

Se decidió que la Cámara de Casación se pondrá en marcha una vez que sus integrantes hayan concursado, lo que prevé un tiempo dilatado para que todo el proceso de designación culmine.

El organismo que quedó en stand by es competente para entender en las causas penales provenientes de las jurisdicciones de Federación, Concordia, Colón, Uruguay, Gualeguaychú, Tala, Villaguay, San Salvador, Federal e Islas. Página Judicial