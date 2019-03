Sin margen para el error, Juventud recibe a DEPRO buscando oxígeno

El Decano necesita un triunfo para tomar aire e inclusive poder salvar el primer escollo del descenso esta misma noche. Miguel Fullana volverá al banco del Juve para los dos últimos partidos del Federal A y con la misión de poder salvarlo del descenso.

Juventud se jugará buena parte de su futuro esta noche. A las 21 en La Vía ante DEPRO, el Decano buscará un triunfo para tomar aire en la pelea por el descenso, aunque con otro resultado podría seguir complicando su situación.

Fueron horas intensas las que vivió Juventud luego de perder ante Douglas Haig el domingo. La dirigencia decidió cortar el vínculo con los entrenadores Guillermo Salas y Javier Lenciza e inmediatamente confirmó a Miguel Fullana al frente del equipo para estos dos partidos.

Fullana llegó el mismo lunes a la ciudad y dirigió la práctica junto al profesor Diego Gribinski, el martes trabajó en espacios reducidos y ayer pudo hacer una práctica táctica, donde probó algunas variantes en los once titulares, aunque no confirmó el equipo para jugar esta noche.

Con tan poco tiempo de trabajo y con algunas bajas por suspensiones, Fullana seguramente apelará a los jugadores con mayor experiencia y a aquellos que se muestren con el ánimo óptimo para poder afrontar el choque de esta noche. Muchos jugadores, además de rendir muy por debajo de su nivel, tampoco tuvieron la cuota de rebeldía que se requiere para jugar en una situación complicada como la que atraviesa Juventud.

Por eso la lógica indica que Fullana echará mano a los experimentados, como De León, Zadel, Abello, Sánchez, Rodríguez Rojas y Fiorotto para poder armar una columna vertebral del equipo, completando los once con jugadores que han tenido rodaje a lo largo del torneo. Suárez y Trejo en defensa, Piaggio como volante izquierdo y Lonardi en ofensiva serían número puesto para el partido de hoy, mientras que en el siempre controvertido puesto de volante derecho, Leandro Larrea partiría con ventaja por sobre Pablo Alza, de acuerdo a lo que se vio en el entrenamiento de ayer.

Del lado de DEPRO, llega de empatar sin goles de local ante Sportivo Las Parejas y mantiene las chances de poder pelear por clasificarse directamente a la pelea por el segundo ascenso, además de asegurar la permanencia con un buen resultado esta noche. El técnico Hernán Orcellet no confirmó el equipo, aunque no podrá contar con el goleador Enzo Noir, que no se ha recuperado de una lesión y será una baja por demás importante en el equipo azulgrana.

Si Juventud le gana a DEPRO, podría tomar una buena ventaja en relación a Atlético Paraná, que estará recibiendo a las 21 a Douglas Haig. De hecho, en caso de ganar Juventud y perder Atlético, los paranaenses perderían la categoría, aunque el Decano no podrá asegurar su permanencia en la tabla general.

FICHA

Juventud Unida

Lucas De León

Nicolás Suárez

Nicolás Trejo

Damián Zadel

Daniel Abello

Leandro Larrea

Juan Sánchez

Germán Rodríguez Rojas

Rubén Piaggio

Franco Lonardi

Exequiel Fiorotto

DT: Miguel Fullana

DEPRO

Catriel Orcellet

Blas Valenzuela

Milton Alvez

Iván Valente

Maximiliano Villagrán

Gastón Blanc

Alejandro Rizzo

Juan Carlos Ardetti

Félix Orode

Emiliano Delasoie

Ricardo Acosta

DT: Hernán Orcellet

Cancha: Juventud Unida – Hora: 21.00 – Árbitro: Nelson Bejás (Tucumán)

EL DATO

El Consejo Federal confirmó que los dos partidos de la novena fecha de la Reválida por la Zona 2 se disputarán el lunes en el mismo horario. A las 17 en Las Parejas, Sportivo recibirá a Juventud Unida con el arbitraje de Gastón Monzón Brizuela de Río Tercero y DEPRO hará lo propio con Atlético Paraná, con el arbitraje de Jorge Sosa de Corrientes.