“Sinceramente”: el nuevo libro de Cristina Kirchner en 17 definiciones

“Tuvimos una discusión fuerte vinculada a la alianza electoral con Duhalde para enfrentar a Carlos Menem en las elecciones presidenciales en 2003. Yo no quería; insistía en que era una losa que no íbamos a poder levantar. Sin embargo, Néstor estaba convencido de que era una alianza necesaria. Trabajaba en todos los frentes para convencerme, también en el familiar. Muchos años después Máximo me contó que un día, en Río Gallegos, su padre lo había invitado a dar una vuelta: ‘Acompañame a ver unas obras’, le pidió. Cuando se subieron al auto, con Néstor al volante, le preguntó: ‘¿Vos creés que los milicos tienen que ir presos por todo lo que hicieron?’. Máximo le contestó que sí, que obvio, y entonces le hizo otra pregunta: ‘¿Vos creés que este país necesita terminar con el tema de la deuda externa crónica y tener otra política económica, que genere trabajo?’. Máximo le volvió a contestar que sí, que claro, y Néstor le dijo: ‘Bueno, entonces ayudame a convencer a tu vieja porque tenemos que cerrar con Duhalde. Si no, no ganamos’.”