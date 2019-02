Sobredo a los transportistas: “vendían el gasoil” y “nunca cumplieron con los recorridos”

El concejal de UNA, ahora aliado con Cambiemos, denunció en la Fiscalía de la ciudad al empresario del transporte Ricardo Delcausse. Según contó, lo hizo por las amenazas recibidas ayer en el propio recinto, luego de la sesión extraordinaria. El video de las declaraciones del legislador.

El texto aprobado ayer determinó un aumento del boleto único de colectivos del 15%. Así, una vez promulgada la ordenanza, la tarifa pasará a ser de $18,40 (hasta ahora es de $16). Además, se prevé una nueva suba a partir del 1º de julio, que será del 10%, lo que llevará el valor del boleto a los $20,82.

Pero la actualización de tarifas hoy quedó en segundo plano. ¿Por qué? Porque luego de la sesión se produjo un cruce que llamó la atención de los presentes en el Concejo Deliberante. Ricardo Delcausse, reconocido transportista de la ciudad y representante de Delcausse Hermanos, le fue a reprochar los expuesto por el concejal Andrés Sobredo, quien se había referido a las “ventas de gasoil por parte de los dueños de las empresas locales” y a presuntas mentiras al momento de informar a las autoridades nacionales la cantidad de kilómetros recorridos por las empresas para cobrar los subsidios.

Nota relacionada: El aumento del boleto: la lectura política de una medida que no conforma a nadie

El cuestionamiento fue de tono elevado y estuvo acompañado de una amenaza de denuncia judicial por “calumnias e injurias”.

Esta mañana, Sobredo dialogó con ElDía desde Cero. “Hice una denuncia por amenazas porque hay algunos personajes en Gualeguaychú que se creen con derecho a decir lo que se les viene a la boca y faltarle el respeto a un lugar donde se debería respirar democracia, como es el Concejo Deliberante, enojado porque una parte no votamos el aumento, me amenazó que me iba a cagar a trompadas, literalmente”, aseguró Sobredo.

Por otra parte, sobre la actitud del empresario del transporte, Sobredo dijo: “Si piensa que amenazándome va a coartar mi libertad de expresión está muy equivocado. Si quiere utilizar la justicia para realizar una denuncia civil, lo puede hacer. Pero que se ponga de acuerdo, si va a estar como los indios amenazando o si va ausar la reglamentación jurídica que tiene a disposición”.

“Si a Delcausse no le sirve económicamente tendría que dejar la empresa y listo. Pero no venir a patotear, a hacerse el pesado en el concejo Deliberante”, apuntó.

Ver esta publicación en Instagram En @radiocerofm @pipisobredo aseguró que denunció a Ricardo Delcause por amenazas Una publicación compartida de ElDia de Gualeguaychu (@eldiaonline) el 15 Feb, 2019 a las 6:08 PST

Las declaraciones de Sobredo que hicieron enojar a Delcause:

“En política todo es posible, pero tengo la sensación de que me golpeé la cabeza y me desperté hoy. Pasaron tantas cosas raras… cuando hablamos los concejales de la falta de control a los transportistas, del orden, del límite a los empresarios del transporte, a aquellos que ponían calcomanías por cuestiones políticas, que vendían el gasoil, que fraguaban y mentían con los kilómetros recorridos”.

“Hoy me sorprende”, dijo sobre los argumentos oficialistas para justificar la suba del boleto. “O me golpeé la cabeza y viví en una etapa distinta estos tres años de gobierno. Me preocupa escuchar a algunos concejales decir que están preocupados por la economía de los transportistas, por los empresarios del transporte urbano de pasajeros de Gualeguaychú”, expresó.

“Salen a decir que, considerando los informes económicos y el patrimonio que tiene cada uno de ellos, tienen que salir a vender colectivos o sus casas para poder seguir subsistiendo. Es una mentira. Esa presión que quieren ejercer diciendo que vamos a parar el transporte, poniendo encima, como han hecho siempre porque son perversos, a los choferes como escudo”, apuntó.

“¿O cuando regalaban el gasoil se lo regalaban a los choferes?, No, no se lo regalaban a los choferes, lo vendían al gasoil, y terminamos siendo cómplices de eso. Porque ahora, cuando hay cierto límite, cierto orden, ahí aparecen los reclamos, aparece la crisis. Pero decir que van a cerrar, que van a quebrar es un disparate. Nunca cumplieron con los recorridos, y ahora que se los exige, que se los controla, tienen problemas”, disparó el concejal.

“Me sorprende escuchar que se ponen del lado de los transportistas”, apuntó,mirando a la bancada del oficialismo. “Meses de sesión quejándose de los transportistas, y hoy la dinámica de la política lleva a los concejales a decir que se ponen del lado de los transportistas”, cerró el edil que quiere ser viceintendente por Cambiemos.