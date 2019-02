Sobredo contra Delcausse: “Me amenazó que me iba a cagar a trompadas”

Ayer, en el Concejo Deliberante, tuvo lugar la sesión extraordinaria en la que se aumentó del boleto de colectivos. Tras la votación, se produjo un fuerte cruce entre el transportista y el concejal, quien lo denunció por “amenazas” en la Fiscalía de Gualeguaychú.

El texto aprobado ayer determinó un aumento del boleto único de colectivos del 15%. Así, una vez promulgada la ordenanza, la tarifa pasará a ser de $18,40 (hasta ahora es de $16). Además, se prevé una nueva suba a partir del 1º de julio, que será del 10%, lo que llevará el valor del boleto a los $20,82.

Pero la actualización de tarifas hoy quedó en segundo plano. ¿Por qué? Porque luego de la sesión se produjo un cruce que llamó la atención de los presentes en el Concejo Deliberante. Ricardo Delcausse, reconocido transportista de la ciudad y representante de Delcausse Hermanos, le fue a reprochar los expuesto por el concejal Andrés Sobredo, quien se había referido a las “ventas de gasoil por parte de los dueños de las empresas locales” y a presuntas mentiras al momento de informar a las autoridades nacionales la cantidad de kilómetros recorridos por las empresas para cobrar los subsidios.

Nota relacionada: El aumento del boleto: la lectura política de una medida que no conforma a nadie

El cuestionamiento fue de tono elevado y estuvo acompañado de una amenaza de denuncia judicial por “calumnias e injurias”.

Esta mañana, Sobredo dialogó con ElDía desde Cero. “Hice una denuncia por amenazas porque hay algunos personajes en Gualeguaychú que se creen con derecho a decir lo que se les viene a la boca y faltarle el respeto a un lugar donde se debería respirar democracia, como es el Concejo Deliberante, enojado porque una parte no votamos el aumento, me amenazó que me iba a cagar a trompadas, literalmente”, aseguró Sobredo.

Por otra parte, sobre la actitud del empresario del transporte, Sobredo dijo: “Si piensa que amenazándome va a coartar mi libertad de expresión está muy equivocado. Si quiere utilizar la justicia para realizar una denuncia civil, lo puede hacer. Pero que se ponga de acuerdo, si va a estar como los indios amenazando o si va ausar la reglamentación jurídica que tiene a disposición”.

“Si a Delcausse no le sirve económicamente tendría que dejar la empresa y listo. Pero no venir a patotear, a hacerse el pesado en el concejo Deliberante”, apuntó.

“Me amenazó que me iba a cagar a trompadas”, aseguró el concejal. Escuchá el audio completo: