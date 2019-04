Sobredo y Arrozogaray: Entre “la chatura” y “la ciudad que avanza”

Andrés Sobredo (Cambiemos) y Lorena Arrozogaray (PJ) visitaron ElDía desde Cero donde se refirieron a la ciudad actual y a las líneas de trabajo a futuro. El espacio público, el trabajo genuino y sus referentes nacionales.

Sin dudas, Cambiemos y el Partido Justicialista representan las miradas más antagónicas de la política, lo social y lo económico. En ElDía desde Cero confluyeron las opiniones de dos de los posibles futuros viceintendentes de Gualeguaychú: Por un lado Andrés Sobredo de Cambiemos, quien acompaña en la fórmula a Javier Melchiori; y por el otro, Lorena Arrozogaray, actual compañera de Martín Piaggio.

Sus visiones sobre Gualeguaychú harían creer a cualquier desprevenido, que hacen referencia a dos ciudades distintas.

El primero en tomar la palabra fue Sobredo, quien aseguró que han recorrido todos los barrios y se han reunido con todas las instituciones: “queda claro que no hay una confluencia de avanzar hacia futuro”, dijo el precandidato que además sostuvo que “si nosotros somos Macri, ellos son Cristina, Boudou y Máximo”.

Respecto a lo local, opinó que Gualeguaychú “hoy es una ciudad perdedora, que se ha estancado producto de las peleas; se ha desaprovechado el crecimiento armónico de la ciudad. Hay lugares donde el colectivo no llega porque el recorrido es malo, porque las calles están destrozadas, y el vecino del barrio se siente mal cuando ve la diferencia con el centro. Han hecho accesos a barrios pero que quedan a seis cuadras de tu casa”.

Además, se explayó sobre el flagelo de la droga. Destacó que desde Cambiemos “hablamos de la problemática y ellos hablan de un convenio con el Hogar de Cristo por 30 mil pesos. ¿Por qué no se pusieron a trabajar en esto desde el primer día? Porque subestiman todo lo que dice la oposición, porque esa es la metodología kirchnerista”, se preguntó y respondió el actual concejal.

Asimismo, dijo que el gran logro de la campaña “fue que pudimos demostrar la ciudad que es; una ciudad que no está en la Costanera ni en la fiesta del Pescado y el Vino. Yo no me siento bañándome en el río, y no digo que sea sólo responsabilidad de esta gestión, pero lo que me preocupa es que no digan la verdad”, sostuvo.

Como proyecto para una posible gestión, Sobredo propuso fortalecer el presupuesto participativo y recuperar más espacios públicos, no sólo la Costanera.

“En momentos de crisis hay que sacarla adelante todos juntos, como una familia cuando no llega a fin de mes y se sienta a charlar y decir: ¿dónde nos ajustamos?”, expresó.

La otra cara de la ciudad

Lorena Arrozogaray acompaña a Piaggio en busca de su reelección. “No queremos responder a chicanas que no van con nuestros valores políticos”, comenzó la respuesta de la actual responsable del área de Producción y Desarrollo.

“Estamos atravesando una campaña llena de mentiras; incluso hay muchos proyectos que ellos presentan que son trabajos que venimos desarrollando nosotros”, destacó Arrozogaray y agregó: “Nosotros hemos podido demostrar que cada promesa la llevamos adelante y eso genera confianza”.

Por otra parte, fue crítica con la situación macroeconómica. Destacó que “la realidad es cada vez es peor; recibimos en la oficina de empleo a personas que nos dicen que no hacen changas desde hace rato, entonces cuando escuchamos a algunos candidatos que dicen que van a plantear un programa para crear trabajo formal, me parece muy contradictorio porque Gualeguaychú no es una isla. Estamos afectados por una macroeconomía”.

“Tenemos un gobierno nacional que lo único que ha hecho es matar a las Pymes, dolarizar la tarifa eléctrica y aumentar las tasas de interés”, destacó.

“Nosotros creamos todos los proyectos y talleres para resguardar la economía local y a los emprendedores”, sostuvo Arrozogaray respecto a las críticas recibidas y disparó: “Hablamos de gente que no llega a cubrir la canasta básica, y después vemos que hacen encuentros donde invitan con asados, o con tortas fritas para ganar un voto. Por un lado, su gobierno macrista ha vaciado la posibilidad de generar empleo, ha creado desocupados y después conquistan un voto desde ese lugar”.