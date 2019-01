Soledad Jaimes, la goleadora entrerriana que jugará en Europa

Es la nueve goleadora de la Selección y ahora se va a dar el lujo de estar en el Olympique Lyon; jugó en River, Boca y Brasil antes de llegar a Europa.

Jaimes es de Nogoyá, Entre Ríos. Tiene 29 años y tiene un currículum que cualquier jugador de fútbol querría tener. La atacante jugó en River, Boca y en el Santos de Brasil. Ahora, estará en el mejor equipo de Europa, luego de que el Olympique Lyon oficializara su incorporación al conjunto francés.

Allí mismo se encuentra la también delantera Ada Hegerberg, la noruega que ganó el balón de oro en 2018 y que tuvo que soportar el comentario machista del Dj Martín Solveig en la premiación.

Jaimes contó que su vida en el fútbol arrancó en esas canchas en las que jugás por tu nivel y no por el género: el potrero. “Toda mi vida jugué descalza y creo que eso me ayudó a ser profesional. No tuve nada, pero el parquecito donde jugaba a la pelota siempre estaba ahí”, sostuvo.

Después de intentar ser parte del fútbol en Argentina , Jaimes tuvo que irse a un lugar en el que la infraestructura le permita crecer. Por eso voló a Brasil. “Allí te permiten aprender y trabajar con el fútbol, con el deporte”, añadió.

Es parte de la Selección Argentina que desde hace varios años –pero principalmente en 2018- reclamó por sus derechos, por la igualdad en el fútbol y para tener un trato equitativo de la federación. Fue parte del equipo que estuvo 18 meses sin entrenarse, sin cobrar viáticos y sin jugar amistosos. Aun así, siempre se puso de pie, se mantuvo y con el grupo de jugadoras lograron la clasificación al Mundial de Francia de este año.

Justamente, este país europeo será su nuevo club. Luego de un paso por el Dalian Quanjian F.C., la futbolista llegó al mejor club de Europa. Olympique Lyon ganó las últimas tres Champions League tiene a la balón de oro 2018 en sus filas y, ahora, se llevó a la goleadora nacional.

Fuente: Diario Popular