Sumaron médicos para auditar licencias y los docentes denuncian “persecución”

En Gualeguaychú sumaron dos médicos auditores a la Departamental de Escuelas y uno para Urdinarrain. El objetivo es lograr un mayor control de las ausencias y las licencias, y evitar que todos los trámites “colapsen en Paraná”. Hay descontento entre los gremios.

El nivel de licencias docentes viene estando en el foco de la polémica desde hace años. Los mismos referentes gremiales se han referido al tema y pidieron mayor prevención en salud.

Desde este 1 de abril se implementó en Gualeguaychú y en toda la provincia un nuevo sistema de control que sumó un total de 30 médicos auditores para aliviar el trabajo que hasta el momento se realizaba en Paraná.

El proyecto se puso en marcha por un decreto del Ministerio de Gobierno, a cargo de la Comisión Médica Única.

En tanto, desde el Consejo General de Educación (CGE) fortalecieron esta Comisión contratando a 30 médicos auditores para que trabajen en toda la provincia y para que los docentes no tengan que viajar a Paraná para las juntas médicas.

Autoridades educativas explicaron a ElDía que a través de un decreto se nucleó a los docentes y a los no docentes en el mismo régimen de control de licencias y que además trabajan con una Comisión de Salud Laboral docente donde están representado los cuatros gremios.

Este nuevo sistema de control generó controversias entre los sindicatos y algunas voces disidentes, por lo que el próximo lunes las autoridades se reunirán con ATE y UPCN para seguir dialogando.

“Los hospitales están colapsados y muchas veces tardaban en atender a los docentes y no docentes”, manifestaron autoridades educativas, y agregaron que “el mayor problema se da en Paraná porque los educadores se acercan a los nosocomios y no les dan certificados por la dolencia que tienen, tampoco en los Centros de Salud ni en las Guardias. En los hospitales también dan turnos a 20 o 30 días si no es una emergencia, por lo que en Paraná se ha reforzado con cuatro médicos auditores de la Comisión Médica Única”.

Este decreto de la Ministra de Gobierno, firmado por el gobernador Gustavo Bordet y consensuado con el Consejo General de Educación, busca evitar los cuellos de botella burocráticos que se daban hasta la actualidad en la capital entrerriana.

“El régimen vigente de control de licencias por enfermedad se encuentra colapsado, existiendo una demora en las citaciones para revisión que muchas veces supera ampliamente el plazo de la licencia solicitada, lo que genera conflictos con aquellas situaciones que luego no son reconocidas tornando ineficiente el control de las mismas”, dice el texto del decreto.

Críticas al sistema

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) rechazó la aplicación del decreto N° 426, y reclamó que el Régimen Unificado de Licencias e Inasistencias y sus procedimientos obvió “los debates en el seno de la Comisión de Prevención de la Salud Laboral”.

Asimismo, insisten en que se derogue el mecanismo de control de licencias médicas. Por su parte, desde la seccional de Concepción del Uruguay remarcaron su rechazo al “mecanismo de amedrentamiento, persecución y de sanción a todos los docentes que se encuentran enfermos o que tienen que cuidar un familiar que se encuentra en esta situación”.

“Los docentes no vamos a permitir seguir siendo pisoteados por el Gobierno y por el CGE”, se titula un comunicado emitido por la seccional Uruguay de Agmer, que insistió en la necesidad de que “se derogue y suspenda inmediatamente el decreto 426/19 MGYJ y la RES 1250/19 CGE, que están vulnerando los derechos más básicos de todo trabajador”.

“Están tratando de implementar un mecanismo que en estas dos semanas ha traído graves inconvenientes a los compañeros docentes que se encuentran en situaciones delicadas de salud de ellos, o de sus familiares”, agregaron.

En este marco, consideraron que “es necesario avanzar con la prevención cuidado de la salud de los trabajadores, que son quienes diariamente transitan por el sistema educativo”.