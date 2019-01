Suspendieron por falta de luz la búsqueda del avión en que viajaba Sala

La Policía de Guernsey comunicó a las cinco de la tarde de Europa, que ante la falta de luz cortaron las operaciones hasta el amanecer de mañana. Minutos antes, anunciaron: “Se vieron numerosos objetos flotantes pero no podemos confirmar que sean del avión perdido”.

La Policía de Guernsey continúa brindando información de último momento sobre la desaparición del avión que trasladaba al delantero argentino Emiliano Sala, quien se dirigía desde Francia hacia Gales para sumarse a su nuevo club, Cardiff City.

A las 14 de Argentina, las 17 en el territorio europeo donde desapareció la aeronave, informaron a través de su cuenta de twitter que la búsqueda fue suspendida hasta mañana a primera hora, cuando la salida del sol permita continuar con la operación.

Un rato antes, y a modo de conclusión de las primeras 15 horas de búsqueda, indicaron: “Numerosos objetos flotantes fueron vistos en el agua. No podemos confirmar que alguno de ellos sea parte del avión perdido. No encontramos señales del avión a bordo y si cayeron al agua las chances de que estén vivos son, a esta hora, muy pocas”.”Numerosos objetos flotantes fueron vistos en el agua. Pero no podemos confirmar que alguno de ellos sea parte del avión perdido. No hemos visto señales del avión a bordo y si aterrizaron en el agua, las chances de estén vivos son, a esta hora, muy pocas”.

Anteriormente, habían comentado: “En la actualidad hay dos aviones, dos helicópteros y un bote salvavidas en busca de la aeronave. Aún no se ha encontrado ningún rastro. Las condiciones durante la búsqueda de anoche fueron desafiantes, con alturas de onda de hasta dos metros, con duchas de lluvia pesadas y poca visibilidad”, reportaron a través de su cuenta de Twitter @GuernseyPolice.

Y agregaron: “Hoy en día el mar es mucho más tranquilo, aunque la visibilidad era buena, ahora se está deteriorando. Las autoridades británicas han estado llamando a aeródromos en la costa sur para ver si aterrizó allí. Hasta ahora no tenemos confirmación. La búsqueda continúa”.