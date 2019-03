Tagliafico: “Messi es uno más dentro del grupo”

Nicolás Tagliafico, defensor del Ajax, habló de la vuelta de Lionel Messi a la convocatoria de la Selección Argentina para los amistosos ante Venezuela y Marruecos del 22 y 26 de marzo respectivamente.

“Después del Mundial, Leo no estuvo en ninguna y volvió a aparecer, eso es muy importante y muy bueno”, opinó el ex-Independiente, que luego resaltó la unión del grupo y que La Pulga puede ser uno más. “No es difícil conseguir que Messi sea uno más del plantel, pasa que la imagen del Leo genera eso, el saber qué hace, con quién está, con quién habla, pero es uno más”, aseguró Tagliafico.

“Hoy en día está todo el equipo en la misma mesa, nos sentamos todos juntos y cada uno habla con quien quiera. En ese sentido tratamos de acoplarlo, que seamos todos un gran grupo. Cualquiera puede hablar con Leo tranquilamente”, añadió.

Por último, quien supo ser capitán ante la ausencia del astro del Barcelona, le devolverá la cinta. “En su momento me tocó llevarla porque no estaba Chiquito Romero y no estaba Messi, pero sabemos todos que el capitán es Leo”, concluyó.