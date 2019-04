Técnica Nº 2: Piaggio, Bahillo y autoridades provinciales comienzan a delinear la restauración del edificio

La reunión fue acordada para mañana a las 9 y, aunque no está confirmado, probablemente tenga lugar en la propia escuela. Además del Intendente y del Diputado Nacional, será parte la titular del Concejo Provincial de Educación, Marta Landó, y otras autoridades del departamento y la provincia.

El lunes 15 de abril una multitud se congregó en la puerta de la Escuela Técnica Nº2 “Presbítero José María Colombo” para llevar a cabo un abrazo simbólico en la manzana que ocupa el edificio que tiene cerca de 150 años.

La iniciativa fue impulsada por el Centro de Estudiantes de la institución y un grupo de docentes, y contó con el fuerte acompañamiento de gran parte de la comunidad educativa, alumnos de otros colegios, padres y ex alumnos. En la oportunidad, el intendente Martín Piaggio se hizo presente para expresar el acompañamiento al reclamo.

Ahora, la respuesta de las autoridades será mucho más amplia. Fue el diputado nacional Juan José Bahillo el que se puso en contacto con los promotores del pedido por un edificio nuevo para coordinar una primera reunión. La misma tendrá lugar mañana a las 9 de la mañana, “probablemente en la escuela, aunque no está definido”, contó el ex Intendente de Gualeguaychú a ElDía.

Además de Piaggio y Bahillo estará la titular del Concejo Provincial de Educación (CGE), Marta Landó, el secretario de Planeamiento de Entre Ríos, Marcelo Richard, funcionarios de la Dirección de Arquitectura y de la Departamental de Escuelas. Lógicamente, las autoridades de la escuela, los estudiantes y los docentes promotores del reclamo también serán parte de este primer acercamiento.

“Será una primera instancia en la que se pondrán en común los paso a seguir para lograr la refuncionalización del edificio o la puesta en valor, que es lo que se está demandando. Es un camino largo, pero existe la voluntad de acompañamiento”, expresó Bahillo, quien tiene sobrada experiencia sobre este tipo de proyectos, ya que durante sus dos gestiones varios edificios educativos de la ciudad fueron restaurados.

Si bien hay antecedentes de algunas gestiones realizadas en Paraná, lo cierto es que en la actualidad no existe siquiera proyecto Ejecutivo sobre la Técnica Nº2, instancia necesaria para proyectar cualquier obra.

“Nos tenemos que sentar y marcar una hoja de ruta para acordar los pasos a seguir, lo importante es que contamos con la voluntad de la comunidad educativa y el respaldo de las autoridades, que son fundamentales en estos casos”, manifestó Bahillo.