"Tenemos el compromiso y la total apertura para seguir aportando en el Hospital"

Pero ¿qué fue lo que ocurrió en la última semana? Martín Roberto Piaggio explicó que "el 21 de septiembre se envió una nota explicitando cuáles son las deudas históricas en la salud y una brecha enorme y una postergación de Gualeguaychú en materia de salud. Se le corre un velo a partir de la pandemia donde se sobre exige al sistema. Esto lo firmaron gremios, funcionarios, médicos y demás. Dejamos sentado que esta situación era real para comenzar a atender. No tengo dudas que esta carta fue clave para este desenlace".

Luego de los pedidos a Provincia, y de exponer las condiciones sanitarias de la ciudad, el ex director del Hospital aseguró que "aunque no prioricemos estos derechos de la misma forma, no nos pone en veredas opuestas. Hace más de 10 años que hablamos con Ministros de Salud sobre estas cuestiones; siempre estamos hablando de estos temas y planteando estas deudas. Lo único que pretendemos es que no esté una década más debajo de la alfombra".

"Esta carta no es contra el Gobernador. Es una carta que expone deudas, que empodera al Pueblo de Gualeguaychú para que esto se empiece a revertir", sostuvo el funcionario del piaggismo.

"Acá no se toleró la forma en que expusimos. Se tomó como represalia el quitarnos la Dirección del Hospital porque se filtró esta carta a los medios de comunicación. No le achacamos esta deuda al Gobernador o a la Ministra (Sonia Velázquez); lo que pretendíamos es que se de un salto y atender la problemática", indicó y reiteró: "Hace una semana éramos unos fenómenos y ahora dicen que desaparecieron las condiciones para que sigamos dirigiendo el Hospital..."

Asimismo, sostuvo que durante estos 7 meses, Piaggio aseguró que generaron "condiciones que antes no teníamos para dar respuesta a la pandemia" y agregó: "queremos un Hospital del Pueblo y para el Pueblo".

"No es momento de chiquilinadas, o que alguien se ofenda por esta carta que expone las condiciones sanitarias de la salud. El único argumento que tienen es un enojo porque expusimos una serie de problemas que antes se escondían bajo la alfombra", reflexionó.

El Secretario de Salud municipal opinó que este es "el momento más inapropiado para hacer este tipo de cambios en el Hospital. Queremos decirle a la comunidad que nuestro compromiso con la salud sigue intacto. Vamos a seguir participando de las reuniones del COES como lo hicimos durante estos 7 meses, en busca de respuestas a la pandemia".

"Tenemos el compromiso y la total apertura para aportar", resumió, y agregó: "esto se decidió abruptamente, diciendo que la única explicación es que desaparecieron los motivos por los que nosotros debíamos hacernos cargo. Esto es una actitud muy autoritaria".

Finalmente agradeció el trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, destacando la labor durante todos estos meses de pandemia.

La interna con los médicos

Respecto a la problemática expuesta con un grupo de profesionales de la salud, el ex Director del nosocomio dijo que hay que separar; muchos hacen lo que les parece; deciden qué días no van; cuántas horas no van... son pocos; serán 40 sobre un universo de 600 trabajadores. Algunos tienen dos y tres cargos y trabajan solo por uno; otros que cobran guardias activas pero las hacen pasivas.

Por otro lado resaltó el reclamo salarial de los enfermeros y enfermeras; "estos médicos se subieron a este reclamo para mantener su condición de privilegio instalando mentiras. No hay denuncias sobre acoso o maltrato; hay un solo planteo sobre un solo hecho. No se puede hacer una generalización. Se suben a reclamos justos para mantener privilegios que van en detrimento al sistema público, donde después hay que esperar meses por un turno o un año por una cirugía".

LA ENTREVISTA COMPLETA