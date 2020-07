Tensión en el parque industrial por conflictos en una empresa

"Movilizaron seis patrulleros para contener a los cinco trabajadores del turno. Hubo una convivencia entre la empresa y la justicia, hasta trajeron agentes de la AFIP para que la empresa pueda despachar y no le pague a sus trabajadores", acusó Casco.

Además, agregó que "había orden de detención para cinco trabajadores pero nunca la mostraron, y nos decían que si los detenían los iban a echar con justa causa". "Fue todo armado", sentenció.

La deuda con los 18 empleados son "de $7000 a $8000 por trabajador" de los haberes del mes de junio. Los mismos "no van a trabajar hasta que no tengan el pago total de los haberes", manifestó Casco, que aseguró que "no hay diálogo con la empresa, hemos llamado para tratar de evitar esto, pero están armando una maniobra para confrontar".

Por otra parte, aseguró que denunciarán ante la Justicia Federal el incumplimiento del distanciamiento social. "El camionero que fue era de Buenos Aires y anduvo por todos lados, nadie le controló nada", acusó, y añadió que "una de las fiscales le hablaba al lado a los trabajadores".