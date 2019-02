Tiene 14 años y construyó un reactor de fusión nuclear en su casa

“Todas las piezas del rompecabezas se unieron para hacer un buen proyecto”, contó Jackson Oswalt, quien invirtió entre 8.000 y 10.000 dólares en su desarrollo y compró todas las piezas en internet.

Cuando tenía 14 años, Jackson Oswalt comenzó a desarrollar un proyecto. Invirtió entre 8.000 y 10.000 dólares para comprar distintas piezas a través de eBay, con las que finalmente logró crear su propio reactor de fusión nuclear.

“El inicio del proceso fue simplemente aprender sobre lo que otras personas habían hecho con sus reactores de fusión”, contó el adolescente, que hoy tiene 14, a la cadena Fox News. El siguiente paso fue hacer una lista de lo que necesitaba y comprar los componentes en la plataforma de Internet, pero como algunos no eran “exactamente” lo que precisaba, debió adaptarlos. “Tuve que modificarlos para poder hacer lo que necesitaba con mi proyecto”, agregó.

Finalmente, logró su objetivo en una habitación de su vivienda en Memphis (EE.UU.), a la que había convertido en un laboratorio. Fue el 19 de febrero del año pasado, cuando estaba a punto de cumplir 13, que consiguió los 50.000 voltios de electricidad con los que pudo calentar el núcleo del reactor de plasma para combinar dos átomos de gas deuterio y fusionarlos para obtener energía.

This kid moved from games to physics experiments at 11yo and achieved small scale nuclear fusion before his 13th birthday. Jackson Oswalt is certainly someone to aspire to! https://t.co/Z8x6lzJH32 pic.twitter.com/TOCBBfDaAz

— Osma Ahvenlampi (@osma) 24 de febrero de 2019