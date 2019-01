“Tiene una obsesión con mi hijo como la tuvo con Agostini y Caire”

“Es una obsesión muy grande, la tuvo con Agostini, con Hernán Caire. Ella arruinó varias vidas, varios nombres, y no vamos a permitir que arruine nuestro apellido ni arruine a mi hijo. No lo va a permitir mi hijo, lo está haciendo él. Yo no voy a permitir que esta señora ensucie a mi familia y me ensucie a mí de la manera que lo está haciendo”, remarcó.