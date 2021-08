Tipos de cartas usadas en casinos

A diferencia de las tragaperras, los juegos de cartas cuentan con muchas reglas y los tipos de cartas a veces pueden resultar difíciles de recordar. En este artículo te explicamos los distintos tipos de cartas que existen, cómo se diferencian entre ellas y cómo se usan en cada juego de casino.

Antes de empezar, hay que recordar que las cartas suelen dividirse en cuatro palos (tréboles, corazones, picas y diamantes), dos colores (rojo y negro), y cartas de cara y cartas numéricas. Los cuatro ases son una categoría propia, y cada baraja viene con 1 o 2 comodines.

Los Palos (tréboles, corazones, picas, diamantes)

La forma más sencilla de desglosar los tipos de cartas de una baraja es por palos. Existen cuatro palos en una baraja estándar:

- Tréboles

- Corazones

- Picas

- Diamantes

Como hay cuatro palos en una baraja, hay cuatro de cada valor de carta individual en una baraja. Por ejemplo, hay cuatro reyes, cuatro jotas, cuatro reinas, etc. en cada baraja estándar... Uno de cada palo. Teniendo en cuenta las 52 cartas y los cuatro palos, hay 13 cartas de cada palo (de la A a la K) en una baraja.

Los conocidos palos de corazones, diamantes, tréboles y picas fueron introducidos por los tahúres franceses a finales del siglo XV, es por lo que este sistema de palos se conoce como baraja francesa en gran parte de Europa. Su éxito se debe probablemente a su simplicidad, que hace que las cartas sean más fáciles y baratas de imprimir que las que utilizan los antiguos sistemas de palos latinos, alemanes y suizos. Además, las figuras que aparecían en las cartas representaban grandes personajes históricos.

Cartas negras o rojas

Otra forma común de clasificar las cartas (especialmente en ciertos trucos de magia como Out of This World) es en términos de rojo o negro. Hay 26 cartas rojas y 26 negras en una baraja: los corazones y los diamantes son rojos, los tréboles y las picas son negros. Los comodines no suelen ser ni rojos ni negros, pero ya hablaremos de ellos.

Cartas de cara (o de corte) frente a cartas de número

Esta es otra forma de desglosar los diferentes tipos de cartas.

- Cartas de cara o de corte: Jotas, reinas y reyes.

- Cartas numéricas: 2,3,4,5,6,7,8,9 y 10.

Llamar a las cartas de la cara o a las cartas de los números es una abreviatura útil cuando se desglosa un juego de cartas o un truco de magia. Hay tres cartas de cara de cada palo en una baraja, con un total de 12 cartas de corte o cara por baraja. El resto de las cartas de la baraja son cartas numéricas... 9 cartas numéricas por palo para un total de 36 cartas numéricas por baraja.

Ases

Hay cuatro ases en una baraja estándar, y tienen una categoría propia. Los ases no se suelen agrupar con las cartas de la cara o de la corte ya que no tienen “cara”.

El as es, por supuesto, el número uno, pero en la baraja internacional está marcado en la esquina con una letra "A" en lugar de la cifra "1" y en la mayoría de los juegos de cartas modernos en los que el orden de las cartas importa el as se sitúa por encima del rey en lugar de por debajo del 2.

En los juegos de cartas, los ases pueden considerarse altos (con un valor de 11, como en el Blackjack), bajos (con un valor de 1) o comodines, dependiendo del juego. El As de picas, del que sólo hay uno en una baraja estándar, suele tener un diseño especial que lo distingue de los otros tres.

Jokers

Las barajas francesas de 52 cartas del mismo palo casi siempre vienen con al menos dos cartas especiales adicionales llamadas “Jóker" o comodines, que no pertenecen a ningún palo y son necesarias para algunos juegos. Algunos juegos que utilizan comodines exigen que se distingan unos de otros, por lo que en muchas barajas modernas los comodines están impresos en diferentes colores -rojo y negro, o coloreado y liso- o tienen dibujos diferentes.

El Jóker se inventó a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, posteriormente se adoptó en versiones de Póquer, Rummy y otros juegos como un comodín que podía utilizarse como sustituto de cualquier carta deseada.

Los Jokers pueden ser desechados, pero es una buena idea tenerlos cerca. Si juegas a ciertas variaciones de Póker, Euchre, Go Fish, Crazy Eights y otros juegos, puede que acabes utilizando tus Jokers durante estos juegos de cartas. Los Jokers también son buenas cartas de práctica para doblar, practicar el Tornado y Restaurado, o crear trucos de magia.

Pensar en estas diferentes categorías es realmente útil cuando se trata de entender los diferentes juegos de cartas que existen.