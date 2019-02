Todo el arco político de la ciudad repudió las amenazas denunciadas por Sobredo

El martes, el concejal Andrés Sobredo denunció una grave situación. Desde un automóvil, que quedó registrado por las cámaras de seguridad de su casa en Pueblo Belgrano, amenazaron a su pareja con incendiarle la casa. La propia mujer aseguró haber reconocido al transportista Ricardo Delcausse. Ahora, todo el arco político de la ciudad se solidarizó con el legislador.



Hace apenas seis días, el concejal de UNA, ahora enrolado en Cambiemos, Andrés Sobredo denunció a Ricardo Delcausse por amenazas en el Concejo Deliberante.

En esa oportunidad la frase fue: “Te voy a cagar a trompadas” y una aparente invitación a pelear fuera del lugar.

Esta situación fue denunciada por Sobredo en los Tribunales de Gualeguaychú, pidiendo le sea otorgada una custodia. El martes, un nuevo episodio de extrema gravedad fue denunciado por Sobredo y su pareja.

La amenaza

“Un automóvil Peugeot 408 gris con vidrios polarizados negros andaba rondando nuestra casa, luego estacionó en el frente y el acompañante le preguntó si ese era el domicilio del doctor Sobredo. Ella -la pareja de Sobredo- le respondió que sí y Delcausse le dijo: ‘Avisale que le vamos a prender fuego la casa’. Ella lo reconoció porque hace muchos años que lo conoce”, manifestó el concejal.

Luego, agregó que cuando su pareja salió del shock “se subió a su auto y comenzó a seguirlo. Cuando llegaron a la curva de Fiorotto le hizo seña de luces; siguieron hasta el puente Méndez Casariego y le siguió haciendo seña de luces. Cuando pasan unas 6 cuadras, paró y ahí mi mujer le dijo: ‘¿Vos quién sos?’ Y él le respondió en tono de burla: ‘Juan Pérez’”. Ella le respondió: “Vos sos Delcausse, yo te conozco, te voy a hacer una denuncia”.

Por su parte, el transportista Ricardo Delcausse desestimó la denuncia y quitó importancia al relato del concejal y su pareja.

El respaldo político

El precandidato a intendente por el Frente Cambiemos Gualeguaychú Javier Melchiori fue el primero en expresar el respaldo a quien suena muy fuerte como su candidato a vice.

“Ayer vivimos en nuestra ciudad algo que pensamos que ya era parte del pasado, de esos tiempos oscuros que es necesario dejar atrás definitivamente como sociedad. Hablamos de las amenazas sufridas por el dirigente de nuestro espacio político, Andrés “Pipi” Sobredo y su familia.

Se trata de un acto propio de sectores que no entienden que se pueda pensar distinto; y resulta profundamente inadmisible en el marco democrático que hoy vivimos, ya que se trata de viejas prácticas que creíamos sepultadas. Y más allá de que el acto no es tolerable desde ningún aspecto, el hecho de involucrar la familia es un límite que no es posible soslayar. Acá hay una línea sagrada. Esto es demasiado. Con la familia no.

Por último, quisiera exhortar a “Pipi” a no claudicar en la lucha por sus ideales en la defensa de los intereses de los vecinos de Gualeguaychú. Sabemos de su valía como dirigente político y social y estamos convencidos que su fortaleza lo llevará no sólo a no bajar los brazos, sino a redoblar su trabajo cotidiano por una ciudad mejor”.