Todo listo en Urdinarrain para una nueva edición de la Fiesta del Inmigrante

El evento organizado por la Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga será el sábado 9 de febrero en el salón ubicado en el acceso sur. Contará con la presencia del embajador de Alemania en Argentina.

Luego de la suspensión de la Fiesta del Caballo por el temporal durante el último fin de semana de enero, Urdinarrain sigue apostando a su agenda de eventos para este verano: el próximo fin de semana se realizará allí una nueva edición de la Fiesta del Inmigrante, la celebración que organiza la Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga, filial Unser Weg.

Los festejos serán el próximo sábado 9 de febrero y comenzarán a partir de las 17 con el desfile por las calles de la ciudad, con maquinarias antiguas y muchas sorpresas.

Por la noche, en la sede de la asociación ubicada en el acceso sur a Urdinarrain, Ruta Provincial Nº 20, actuarán sobre el escenario: “Los Gringos del Volga”, “Amigos de la Música”, “Los Amigos Musiqueros” de Lucas González, y el gran show de la Banda de Gendarmería Nacional. También se realizará la tradicional elección de la Reina del Inmigrante.

Este año, la fiesta contará con la presencia del Embajador de Alemania en Argentina Jürgen Christian Mertens, quien participará por primera vez en este evento tan importante para la comunidad de ascendientes de alemanes de Urdinarrain.

Desde la organización contaron a ElDía que “habrá excelente servicio de comedor con ventas de tortas alemanas y comidas típicas, como así también una variada muestra de artesanías a través de los stands de artesanos de la región”.

Las entradas anticipadas están a $100, y el día del evento el ingreso costará $150, mientras que los integrantes de la Asociación ingresaran gratis. Para mayor información y/o consultas deberán comunicarse al 03446 – 480725/3446539772

La suspensión de la Fiesta del Caballo

Gustavo Reisig, presidente de la Asociación Cooperadoras Escolares de Urdinarrain (ACEDU), organizadora del evento, lamentó la suspensión obligada de la 28° edición de la Fiesta Provincial del Caballo debido al temporal que azotó a la región el último fin de semana de enero. Al mismo tiempo, se mostró agradecido por la colaboración de la gente: “No fue fácil tomar la decisión de suspender definitivamente la fiesta para el año que viene, pero las lluvias del viernes habían dejado muy mal el predio del Polideportivo municipal. Decidimos esperar hasta el sábado para tomar la decisión, pero era imposible poder realizar el evento”, reconoció Reisig en declaraciones a ElDía.

“La verdad es que estamos muy agradecidos con la gente de Urdinarrain porque el hecho de suspender nos llevó a intentar vender toda la comida que teníamos preparada, y los vecinos respondieron y compraron casi todo”, reveló.

Consultado sobre los números y si la fallida fiesta este año generó pérdidas, Reisig indicó: “Estamos pagando a los proveedores y los números seguramente no serán positivos, pero al menos queremos salir, aunque sea, empatados. Afortunadamente, mucha gente se ha solidarizado y hubo muchos, como los tropilleros que nos dijeron que no les debíamos nada, o las empresas de auspiciantes que ya dejan paga la publicidad este año”.

“Faltaban dos horas para que comenzara la noche del viernes y teníamos todo para largar: las tropillas estaban todas en el predio y los pilcheros, trabajando. Es realmente una pena la suspensión, porque había mucha gente que había venido de distintos puntos del país, y se veía que la fiesta iba a ser un éxito. Pero lamentablemente no se pudo”, señaló.

Este fin de semana, ACEDU realizó en el predio del Complejo Cultural “La Estación” una peña solidaria con el fin de terminar de vender las vaquillas y los otros productos que quedaron de lo que iba a ser una multitudinaria fiesta. El evento se realizaba con el apoyo de la Municipalidad de Urdinarrain que aportaba el sonido y el pago de los artistas. La Fiesta del Caballo en Urdinarrain es organizada por la fusión de cooperadoras escolares y el dinero recaudado va en beneficio de las instituciones.