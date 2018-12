Tomás Clivio ganó el Triatlón de Gualeguaychú: todos los resultados

El victoriense no dejó dudas y se quedó con la carrera válida por la segunda fecha del Circuito Entrerriano, sacando más de un minuto sobre su escolta. En Damas se impuso la ucraniana Dasha Fedchenko en una notable definición sobre Victoria Rivero.

Tomás Clivio ratificó su chapa de favorito y se quedó con el triunfo con un tiempo de 53’19” para completar los 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo, siendo escoltado por Iván Torochta de Haedo con 54’50”, tercero fue Nicolás Parada de Francisco Álvarez con 55’05”, cuarto se ubicó Bruno Baldini de La Paz con 55’18” y quinto fue Juan Diego Ciano de Trelew con 55’32”.

En Damas, el triunfo fue para la ucraniana Dasha Fedchenko, que se impuso en un ajustado final sobre la victoriense María Victoria Rivero. Fedchenko marcó 1h02’36”, superando por 10 segundos a la vigente campeona entrerriana, dejando tercera a Anahí Díaz de La Paz con 1h05’27”.

En Postas, los gualeyos Nicolás Gandini López, Maximiliano Azcar y Sergio Meoniz ganaron la categoría -120, escoltados por los locales Gastón Martínez, Francisco Arnolfi y Emanuel Maistegui, mientras que en +120, el triunfo fue para Roberto Balla, Alfredo Almeida y Alejandro Belén de Gualeguaychú, que fueron escoltados por Pablo Cabeza, Mario Tinello y Eduardo Colombo también de la ciudad.

RESULTADOS GENERALES

Elite Damas: 1º Dasha Fedchenko (Ucrania) 1h02’36”; 2º María Victoria Rivero (Victoria) 1h02’46”; 3º Anahí Díaz (La Paz); 4º María Belén Pilara (Pilar).

Damas Juniors A: 1º Eliana Díaz (Formosa); 2º Nicole Villarroel (Buenos Aires).

Damas Juniors B: 1º Ana Paula Cabral (Chajarí); 2º Ailén González (La Paz).

Damas Menores: 1º Sofía Chávez (Victoria), 2º Valentina Lagomarsino (Libertad); 3º Victoria Corbalán (Formosa).

Damas A: 1º Iara Adjadj (Santa Fe); 2º Milagros Rojas (La Paz).

Damas B: 1º Magalí Landriel (Pto. Gral. San Martín); 2º Antonella Fariña (Gualeguaychú).

Damas C: 1º Chey Peralta (Gualeguaychú); 2º Paula Gutiérrez (Santa Fe).

Damas D: 1º Yanina Minaglia (Escobar); 2º Lorena Coronel (Reconquista); 3º Silvana Regner (Santa Fe); 6º Miriam Fernández (Gualeguaychú).

Damas E: 1º Viviana Mihalik (Santa Fe); 2º Érica Pompar (Concordia); 3º Cweleste Orellana (Merlo); 7º Susana Weimberg (Gualeguaychú).

Damas F: 1ºNatalia Méndez (Colón); 2º Magdalena Zingoni (Victoria); 3º Gabriela Chaumeri (Paso del Rey); 5º Analía Aduco (Gualeguaychú).

Damas G: 1º María Andrea Basualdo (Santa Fe).

Damas L: 1º Angélica Spessot (Reconquista).

Damas MTB A: 1º Florencia Bragado (Zavalla).

Damas MTB B: 1º Carina Rigoni (Chajarí); 2º Mariana Partal (Roldán); 3º María José Castro (Chajarí).

Damas MTB R29: 1º Verónica Quevedo (San Andrés de Giles), 2º Érica Antúnez (Avellaneda); 3º Cecilia Porcel (Gualeguaychú).

Damas MTB R29 +46 Años: 1º Silvia Guerra (Gualeguaychú); 2º Emma Picotti (San Benito).

Damas Sprint B: 1º María Laura Núñez (San José del Rincón); 2º Rocío Martínez (Escobar); 3º Analía Pavarín (La Paz).

Damas Sprint C: 1º Jésica Witt (Pablo Nogués); 2º Bárbara Larrea (Villaguay); 3º Carolina Montero (Mercedes ROU).

Damas Sprint D: 1º Elizabeth Frattiesi (Libertad); 2º Viviana Paiva (Paraná); 3º Rosa Monroe (Colón).



Varones Elite: 1º Tomás Clivio (Victoria) 53’19”; 2º Iván Torochta (Haedo) 54’50”; 3º Nicolás Parada (Francisco Álvarez) 55’05”; 4º Bruno Baldini (La Paz) 55’18”, 5º Juan Diego Ciano (Trelew) 55’32”; 6º Leandro Gallina (San Pedro) 56’30”; 7º Gonzalo Acosta (Gualeguaychú) 59’08”.

Varones Juniors A: 1º Tomás Benítez (Federación); 2º Francisco Solé (Pilar); 3º Juan GIrard (Santa Rosa).

Varones Juniors B: 1º Francisco Vitasse (Los Cardales); 2º Federico Ruiz (La Paz); 3º Luciano Cuenca (Moreno); 13º Valentín De Arma (Gualeguaychú).

Varones Menores A: 1º Tomás Lima (Villa Adelina); 2º Ignacio Monsonis (SJ del Rincón); 3º Marcos Aranda (Merlo).

Varones Menores B: 1º Luca Cama (General Pacheco).

Varones A: 1º Nicolás Roldan (Merlo); 2º Enzo González Ferreira (Ciudad Evita).

Varones B: 1º Facundo Núñez (Morón); 2º Dino Cominelli (Chacabuco); 3º Gabriel Torregiani (Rosario).

Varones C: 1º Nelson Rode (C. del Uruguay); 2º Marcos Pierri (Rosario); 3º Jonatan Da Silva (Baradero).

Varones D: 1º Diego Ricagno (Concordia); 2º Emiliano Chumbita (Ciudadela); 3º Mauro Lombardo (C. del Uruguay).

Varones E: 1º Diego Ricagno (Concordia); 2º Hernán vicente (San Martín); 3º Matías De Vincentis (Bigand); 19º Fabricio Ardaiz (Gualeguaychú); 22º Nicolás Muszkat (Gualeguaychú).

Varones G: 1º Carlos Granero (Rosario); 2º Pablo Glagovsky (Gualeguaychú); 3º Edgard Zabala (Victoria).

Varones G: 1º Sergio Rodríguez (El Palomar); 2º Santiago Della Giovanna (San Pedro); 3º Jorge Rojas (Moreno).

Varones H: 1º Ricardo Fariña (Gualeguaychú); 2º Luis Meng (Merlo); 3º Hugo Truncellito (La Reja).

Varones I: 1º Hebert González (Carmelo ROU); 2º José Zammarano (San Andrés); 3º Pablo Gerold (Florida).

Varones J: 1º Jorge Granetto (Villaguay).

Varones MTB A: 1º Juan Estanislao Martín (La Paz); 2º Alejandro Alonso (Paraná).

Varones MTB B: 1º Hernán Reartes (CABA); 2º Humberto Ríos (Seguí).

Varones MTB C: 1º Víctor Gado (Funes); 2º Miguel Segovia (Rosario); 3º Leonardo Méndez (Nueva Palmira ROU).

Varones MTB R29: 1º Julián Caíno (La Paz); 2º Guillermo Liberattori (Concordia); 3º Sebastián Merlo (La Paz); 8º Leonardo Aversa (Gualeguaychú); 9º Pablo Aquino López (Gualeguaychú).

Varones MTB R29 +46 Años: 1º Armando Vega (Feliciano);: 2º Ricardo Mujica (Gualeguaychú); 3º José María Vitorio (El Palomar).

Varones Sprint A: 1º Daniel Carrazzoni (Concordia); 2º Juan Manuel Hoyos (Malvinas Argentinas); 3º Mariano Martínez (Gualeguay); 8º Federico Febre (Gualeguaychú).

Varones Sprint B: 1º Rodrigo Ayala (Concordia); 2º Leonardo Sucetti (Colón); 3º Maximiliano Ortigoza (La Paz).

Varones Sprint C: 1º Javier Schvemer (Federal); 2º Gerardo Trípodi (Paraná) ; 3º Gabriel Priano (Mercedes ROU).

Varones Sprint D: 1º Flavio Lázzari (Paso del Rey); 2º Luis María Brites (La Paz); 3º Oscar Verón (Los Polvorines).

Varones Sprint E: 1º Javier Garat (Concordia).

POR POSTAS

Categoría -120 Años: 1º Nicolás Gandini López, Maximiliano Azcar, Sergio Meoniz (Gualeguay); 2º Gastón Martínez, Francisco Arnolfi, Emanuel Maistegui (Gualeguaychú); 3º Marianela De Zan, Alexis Grasso, Mauricio Boletti (Gualeguay); 4º Felipe Britos, Adrián Dutra, Agustín Wilvers (Gualeguay); 5º Florencia Luján, Juan Gabriel Olivera, Juan Ignacio González (Gualeguaychú).

Categoría +120: 1º Roberto Balla, Alfredo Almeida, Alejandro Belén (Gualeguaychú); 2º Pablo Cabeza, Mario Tinello, Eduardo Colombo (Gualeguaychú); 3º Luis Giménez, Francisco Viollaz, Roberto Palacios (Gualeguaychú); 4º Javier Braun, Silvio Márquez, Carlos Martinelli (Gualeguaychú); 5º Andrés García, Pablo Andisco, Carlos Santamaría (Gualeguaychú).