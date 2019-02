Tomó cerveza y aceite durante meses para ser famoso, pero murió en una transmisión en vivo

El hombre, de 29 años, ganaba dinero por compartir videos en los que ingería enormes cantidades de líquido. En su última grabación, el sujeto comenzó a sentirse mal.

El joven fue identificado como Chu, y murió en China después de transmitir un video en vivo en el cual se lo podía ver bebiendo alcohol en un supermercado de la ciudad de Dalián, en la provincia de Liaonin.

El episodio tuvo lugar el pasado 31 de diciembre. No obstante, fue reportado recién esta semana por el periódico South China Morning Post.

Luego de que el hombre sintiera un malestar en un taxi después de salir del establecimiento, fue trasladado a un hospital. Allí constataron que ya estaba muerto, a pesar de que todavía no se determinaron las causas exactas del fallecimiento.

“No murió porque bebiera este día, sino porque lo estuvo haciendo durante tres meses. Bebía cerveza y otras cosas sin descanso”, informó uno de los amigos del fallecido.

Fatal fame: Chinese man drinks himself to death chasing the live-stream dream https://t.co/4kOXhjLfn3

— SCMP News (@SCMPNews) 20 de febrero de 2019