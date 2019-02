“Trabajamos por una ley y para que la actividad sea reconocida como terapia”

La presidenta de la Fundación De Azul, Elena Cataldi estuvo presente en el inicio del curso de equinoterapia que se desarrolla en las instalaciones de la Rural Gualeguaychú. Habló de la importancia de que se apruebe una Ley Nacional y que sea incluida en las prestaciones médicas obligatorias como una terapia más.

En su alocución Cataldi contó su experiencia que la impulsó a crear la fundación que comenzó en Azul (Buenos Aires), para luego trasladarse a Salta donde hoy funciona.

Ayer culminó el curso téorico-práctico que organizó El Establo y que fue dictado por la Fundación “De Azul” con sede en Salta Capital. En la jornada inaugural que se desarrolló en el Salón Multiusos de la Rural, Alejandro Gahan, presidente de la Asociación Civil de Equinoterapia El Establo, destacó que realizaron un gran esfuerzo para “contar con la presencia de profesionales que residen en Salta”.

El dirigente agradeció la “enorme colaboración de la Sociedad Rural Gualeguaychú, entidad que desde hace siete años puso las instalaciones a nuestra disposición”.

Sesenta personas se inscribieron para un curso que aborda un temario amplio, como el de trabajo en equipo, interdisciplina, transdisciplina, discapacidad intelectual, beneficios de la equinoterapia, trastornos motores, trastornos del espectro autista, abordaje terapéutico, preparación y selección del caballo, cuidados e higiene, plan sanitario básico, además de trabajos en pista y talleres prácticos.

Elena Cataldi, entrevistada por ElDía, aclaró que “De Azul nació como centro en el 2005 en el partido de Azul (Buenos Aires)”. Posteriormente- en el 2008-, “regresé a mi Salta Natal donde el centro se transformó en una fundación que trabaja en el Salta Polo Club”.

Contó que uno de sus hijos tuvo un paro cardiorrespiratorio cuando era un bebé de dos meses; milagrosamente, salvó su vida, pero quedó con secuelas neurológicas severas. En una de las tantas visitas a profesionales de la medicina, los especialistas recomendaron probar con equinoterapia. “Al mes de terminar con la rehabilitación lo llevé a andar a caballo porque me dijeron que lo ayudaría con la parte motora”, cuenta Elena. A pesar que el pronóstico médico advertía que no podría realizar casi ningún movimiento, hoy, con 18 años, Francisco “camina, corre y anda a caballo”. Dijo que pese a ser una mujer de campo y de “andar con los caballos no conocía los beneficios de la equinoterapia”.

Mónica Campodónico, coordinadora y una de las psicólogas de la fundación, contó que trabajan con diferentes “patologías y trastornos”. Comentó que se “presentan distintos tipos de discapacidades y que también se aprecian trastornos emocionales y problemas en el aprendizaje”.

Dijo que la población es amplia y que tienen pacientes desde los 18 meses hasta los 14 años aproximadamente, llegando inclusive a tratar a una persona de 70 años. Se habla de los chicos porque la “mayor parte de los que concurren a equinoterapia son niños”, aclaró.

Indicó que se tratan alrededor de noventa pacientes, destacando que la Fundación cuenta con dos actividades. “Tiene un centro de día, jornada simple en el horario de la mañana, que cuenta con la equinoterapia como una de las actividades”. Después se ofrece “la terapia de forma particular trabajando tres (martes, jueves y viernes) días en la semana.”

Elena detalló cómo se mantiene una fundación con una estructura tan importante como la que preside, resaltando que tienen pacientes a los cuales “la obra social de la provincia de Salta les cubre los costos de tratamiento, gracias a que en el 2016 se puso en vigencia una ley provincial que reconoce a la equinoterapia; mientras que algunas nacionales reconocen la terapia y otras que en algún momento la reconocieron, después dieron marcha atrás”.

A pesar de que 8 provincias ya han sancionado leyes provinciales de equinoterapia, a nivel nacional todavía no existe una ley que regule la actividad, la reconozca como un método terapéutico válido, y la incorpore al Plan Médico Obligatorio de obras sociales y prepagas.

Es la lucha de más de “200 centros de equinoterapia diseminados en el país” expresó Cataladi.

La Psicóloga Mónica Campodónico explicó que el “vínculo que se genera entre el paciente y el caballo es único. Los chicos se muestran motivados para aprender, realizar los trabajos, en definitiva cumplir con los objetivos terapéuticos que nos trazamos”. Siempre hay que “tener en cuenta que los pacientes están bajo tratamientos desde pequeños”

Con las propias manos

La fundación trabaja en un espacio cedido por el Ejército con la condición de que en el lugar se trabaje con equinoterapia. “Así lo hicimos y poco a poco construimos una pista y levantamos una estructura, con mucho esfuerzo y la enorme ayuda de la gente, que nos permite trabajar como se debe. Tenemos aulas para el centro de día, sala de kinesiología, baños adaptados, consultorios, oficinas, cocina, galería y un salón de usos múltiples con un entorno natural rodeado por cerros”, contó Elena.

Explicó que los que “están a cargo de la terapia como la del centro de día, la conforma un equipo rentado y si bien al principio eran voluntarios el trabajo demanda mucha dedicación y tiene que ser pago”. Acotó que los “auxiliares de pista y otro tipos de tareas se desempeñan en forma voluntaria”.